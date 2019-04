Tenisový milionář Štěpánek. Prozradil, na čem po kariéře vydělává

Den má jasně nastavený. „Vstávám ráno dřív, vyřídím maily, pak dojdu na procházku se psem. Počkám, až se probudí malá, přebaluju ji a pak jdu do práce. Ale teď se musím vrátit k tomu, aby mi den začínal sportem, takže si budu chtít jít dvakrát třikrát do týdne zahrát tenis. Ale nejvíc času přes den mi zaberou moje obchodní aktivity,“ prozradil deníku Sport Štěpánek a objasnil, co ho tak zaměstnává.

„Mám ekologické projekty, věnuji se aditivu do paliva a úspoře elektrické energie, protože tu mám zastoupení jedné izraelské firmy, která vyrábí regulátory. Soustředíme se na průmysl, restaurace, hotely a veřejné osvětlení. Tam jsme schopní spořit ve městech až čtyřicet procent energie. V dnešní době, kdy energie zdražují, tohle zajímá každého. Jsou to projekty, kterými chci lidem šetřit a netahat jim peníze z kapes,“ tvrdil vítěz Davis Cupu, který se už přes rok snaží projekty úspěšně nabízet.

„Je to běh na delší trať. Jsou to zatím nepoznané věci. V úspoře energie jsme dál, s aditivem máme ambici, abychom zasáhli co největší počet lidí. Je to prostě práce jako každá jiná. A dělám ji naplno jako všechno v životě.“