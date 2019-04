Unikátní FOTO: Sáblíková ukázala poklady! Vzpomíná na zlata z MS

Fenomenální česká rychlobruslařka Martina Sáblíková se vyfotila se všemi zlatými medailemi z mistrovství světa • FOTO: Ondřej Pýcha/Sport Invest. Nemůže tomu věřit. Rychlobruslařka Martina Sáblíková za 12 let posbírala čtyřiačtyřicet medailí z vrcholných akcí. Jen z mistrovství světa má dvacet nejcennějších kovů. Právě se všemi svými zlatými poklady z MS se poprvé nechala vyfotit a zavzpomínala na momenty, kdy je získala.

2007 Salt Lake City (3 km, 5 km) Sáblíková a její první triumf na MS v Salt Lake City • Foto Profimedia.cz „Moje první medaile. Na pět kilometrů se ode mě zlatá medaile asi trochu čekala, tam se mi dokonce povedl zajet světový rekord, ale na trojce mi nikdo nevěřil, ani já sama. Už je to hodně dávno, ale vím, že po mistrovství jsem dostala od Sport Investu sestříhané video. Hrála u toho písnička It is my life, to mám zafixované.“

2008 Nagano (5 km) Po 10 letech od zlata hokejistů na ZOH v Naganu ve stejném městě kralovala i Sáblíková • Foto Profimedia.cz „Na trojce jsem v Naganu byla čtvrtá o 16 setin, tam jsem to totálně pohnojila technicky, jela jsem hrozně, protože jsem moc chtěla vyhrát. Na pětce už jsem byla úplně jiný člověk, neskutečně jsem si ten závod užívala.“

2009 Hamar (víceboj) V Hamaru v roce 2009 • Foto Profimedia.cz „První víceboj, to bylo taky dobrý. Ale co vlastně nebylo dobrý? (směje se) V Hamaru jsem zažila dva šoky. První byl ten, že jsem s mojí pětistovkou vyhrála víceboj, druhý ten, že Pechi (Claudia Pechsteinová), ke které jsem vzhlížela, dostala dva roky distanc.“

2009 Richmond (5 km) Martina slavila zlato i v americém Richmondu v roce 2009 • Foto Profimedia.cz „Na trojce jsem byla druhá o 7 setin. Tenkrát vyhrála Nizozemka Renate Groenewoldová, která se celou kariéru snažila právě o zlato z mistrovství světa, tady se jí to povedlo. Týden před šampionátem jsem měla šílené horečky až 39, takže jsem ležela a na led šla den před závodem. Myslela jsem, že ani nenastoupím a nakonec z toho bylo zlato.“

2010 Heerenveen (víceboj) Po olympiádě slavila Martina i v Heerenveenu 2010 • Foto Profimedia.cz „Celý rok jsem netrénovala starty, bylo po olympiádě, ani se mi nechtělo jet. A najednou jsem měla druhé vícebojařské zlato.“

2011 Inzell (5 km) I v německém Inzellu Sábíková slavila • Foto Profimedia.cz „Proti mně nastoupila Stephanie Beckertová, která chtěla vyhrát doma, ale já si věřila. Na trojce jsem byla druhá za Ireen (Wüstovou). Přijela se na mě tenkrát podívat kamarádka Šárka, která mi po konci psala, že si to brutálně užívala. To jsme byly dvě.“ (usmívá se)

2012 Heerenveen (3 km, 5 km) Zlatý návrat do Heerenveenu v roce 2012 • Foto Profimedia.cz „Přijela za mnou celá rodina, byli tam úplně všichni. To pro mě vždycky hodně znamená. Celkově krásný zážitek.“

2013 Soči (5 km) Rok před olympiádou v Soči si Sáblíková vyjela v Rusku zlato • Foto Profimedia.cz „Jelo se v hale pro olympiádu, pamatuju si, že tam bylo všechno rozkopané, všude spousta bláta. Nějak jsem si neuvědomila polohu Soči a vezla spoustu zimního oblečení, ale bylo tam vedro, takže jsem chodila jen v tričku.“

2015 Calgary (víceboj) Na oblíbené trati v Calgary kralovala i v roce 2015 • Foto Profimedia.cz „V Calgary vždycky bývá spousta českých fanoušků, po Kanaďanech druhá největší skupina. Tam se mi vždycky jezdí bezvadně, i tenkrát mě čeští příznivci hnali za zlatem.“

2015 Heerenveen (3 km, 5 km) Heerenveen a opět zlato v roce 2015 • Foto Profimedia.cz „Trojku jsem jela v přímém souboji proti Ireen, to je pokaždé hodně vyhrocené. A porazit právě ji na její domácí dráze v Heerenveenu, to je obrovské. Na pětce zajela Carlijn Achtereekteová brutální čas, byla jsem hrozně nervózní, až jsem si říkala, že se asi před startem sesypu. Měla jsem malou výhodu, že jsem jela po ní a věděla tak, jaký čas je potřeba. Bylo to hrozně těžké.“

2016 Kolomna (3 km, 5 km) Kolomna a další zlato pro Martinu v roce 2016 • Foto Profimedia.cz „Před tím jsem jela ve Stavangeru na Světovém poháru trojku za 4:00,08. Opravdu moc jsem tenkrát chtěla zajet pod čtyři minuty. A v Kolomně jsem na trojce porazila Ireen právě o osm setin. Mělo to pro mě takovou zvláštní magii. Na pětce zajela Nizozemka Carien Kleibeukerová skvělý čas 6:54,96. Před startem jsem byla stejně nervózní jako o rok dřív v Heerenveenu.“

2016 Berlín (víceboj) Další titul přišel v roce 2016 v Berlíně • Foto Profimedia.cz „Jel se na mě podívat brácha, akorát mu, chudákovi, po cestě kleklo auto, takže neviděl, jak jsem zajela na trojce evropský rekord v čase 3:58,11. Omlouval se mi, ale já byla ráda, že stihl aspoň druhý den. Celkově to byl boží závod.“

2017 Kangnung (5 km) Rok před ZOH v Koreji MArtina vyhrála zlato • Foto Profimedia.cz „Vyhrát rok před olympiádou, to je vždycky super. Tenkrát jela skvěle Pechi, už jsem myslela, že ji neporazím.“

2019 Inzell (3 km, 5 km) Obrovská radost po titulu v Inzellu 2019 • Foto Profimedia.cz „Jeden z nejemotivnějších závodů v životě. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla vyhrát trojku. Po projetí cílem jsem nechápala, vlastně nechápu doteď, jak se to stalo. Úplná bomba. Pak dorazil brácha s manželkou, takže jsem brečela už před pětkou, bylo to emotivní. K tomu Esmee Visserová udělala fantastický čas, bylo to vyhrocené, ale zvládla jsem to. V hledišti bylo hodně českých fanoušků, byl tam náš fanklub, cítila jsem se jako doma. Tam jsem také poprvé potkala skeletonistku Aničku Fernstädt, která trénovala kousek od Inzellu a přijela mě podpořit. Krásný víkend plný nádherných událostí.“