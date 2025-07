Minář dál manažerem Sigmy a jedná se Slavií o dvou hráčích: Kliment odejde spíš po sezoně

A uvažoval jste o nich aspoň? Byl jste vnitřně nalomen odejít?

„Nemůžu říct nalomen. Ale věděl jsem, že když nebudu tady, budu jinde.“

Čím vám více imponovala nabídka Kaprain než ta od Sigma Group?

„V tu dobu jsem tam cítil větší sportovní ambice. Ale po rozhovoru s majitelem jsem to samozřejmě přehodnotil.“

Díky novému majiteli jste teď se zvýšeným budgetem v úplně jiné pozici než dřív.

„Je to obrovský rozdíl. Jen v prvním přestupovém období jsme se dostali do fáze, kdy můžu poslat několikamilionovou nabídku na hráče. To jsem si dřív nemohl vůbec dovolit. Hledali jsme hráče po smlouvě nebo to, co bylo nejdostupnější, nejlevnější. I tak přišli někteří kvalitní hráči, kteří odvedli kus práce. Teď jsou však možnosti jiné a já jsem za to rád. Celou dobu se řešilo, jestli bude Minář v představenstvu, nebude... Svým způsobem je úleva, že tam nejsem a už nemám takovou zodpovědnost. Z pozice statutáře musíte zabezpečit rozpočet, z pozice sportovního manažera zase výsledky. Na prvním místě vždy byla ekonomika, takže prodeji hráčů se mužstvo oslabovalo. Teď se podařil velký sportovní i ekonomický úspěch. Ubude náročných nocí, kdy nespíte, protože nemáte dorovnaný rozpočet. A když ho dorovnáte, zase vám to nehraje na hřišti. Teď se můžu věnovat sportovní stránce. Pak už je to jen o tom, abychom se společnými silami trefili do hráčů, které si vyberou. Věřím, že se nám to bude dařit a půjdeme nahoru.“

Klub jedná o zapojení Petra Čecha, tento týden se s ním sejde. Co jste si vy dva už řekli k případnému vzájemnému fungování?

„Komunikovali jsme zatím jen přes videohovor. Je na majitelích, jak ho využijí. Jestli marketingově, nebo i ve sportovní stránce. Komunikovali jsme o tom, jestli by nám byl schopen pomoct nějakými hráči v Anglii.“

Slavia poslala nabídku na Jana Klimenta, jak to vypadá?

„Můžu potvrdit, že na Honzuz poslala nabídka. Ale ta nabídka je nějakým způsobem směřovaná ke stavu, v jakém je... Ve fotbale neplatí to, o čem se diskutuje, ale co je podepsané. Myslím si, že v této fázi to směřuje k tomu, že se dá Honza zdravotně do pořádku a dostane se do herní praxe. Pokud to tedy vůbec stihneme na podzim. A na jaře nám pomůže k dobrému umístění. Nikdy nemůže člověk říct, že to tak bude na sto procent, ale spíš to směřuje k tomu, že by Honza odešel až po sezoně. Chtěl bych, aby tady byl třeba ještě další tři roky, ale jednání se vedou. Hodně to ovlivnilo zranění.“

Po konci smlouvy.

„Jako volný hráč i přišel.“

Ano, ale teď je to reprezentant, nejlepší střelec ligy. Není škoda ho nezpeněžit?

„Zpeněžte někoho, když je zraněný. Jsou to dvě strany mince. Vyhodnotíme si, jestli nám nabídka Slavie dává smysl a je natolik zajímavá, že bychom to chtěli udělat. Nebo jestli bude lepší, aby nám ještě pomohl sportovně.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

S kádrem jste spokojen?

„To uvidíme až podle toho, jak se nám bude dařit na hřišti. Přišlo osm hráčů, které si trenéři vybrali jako vždycky. Minimálně dva ofenzivní ještě přijdou. Nepodařil se nám Trubač. Četl jsem vyjádření Teplic, že naše nabídka byla špatná nebo směšná. Deset milionů za osmadvacetiletého hráče, kterému za rok končí smlouva, je špatná nabídka? Víme, že kdyby nás ten post netlačil, vůbec jsme do toho nešlo. Proto jsme dali takovou nabídku. Byla těžce nadstandardní vzhledem k okolnostem. Usilujeme ještě o Vojtu Sychru, nabídka odpovídá věku a pozici. Zatím Pardubice odmítají hráče uvolnit, přestože mají od nás taky nadstandardní nabídku. Taky řeší nějaké věci týkající se nového majitele, jak jsem zaznamenal. Tihle dva nevyšli, ale ostatní, které jsme chtěli, jsou tady.“

Na druhou stranu, přece je třeba chápat i Teplice. Vy taky nechcete prodávat nejlepšího hráče Jana Klimenta, dřív Mojmíra Chytila a podobně.

„To je v pořádku, já proti tomu nic nemám. Ale my jsme nevykládali, že nabídka je směšná. Tohle jsem myslel. Je jejich právo hráče nepustit. Pardubice řekly, že řeší vstup partnera nebo majitele, takže to teď i přes výbornou nabídku nemůžou udělat. My to respektujeme. A to stejné bych čekal v případě klíčového hráče od Teplic. Ne aby někdo mluvil o směšnosti, na to jsem narážel.“

Jásir a Michez? Jednáme

Ochladnou vaše vztahy s Rudolfem Řepkou?

„Ne, o tom to není. To bychom se nemohli bavit s nikým. Je to obchod, boj. Vím, co tím Ruda Řepka myslel. Nebylo to myšlené jako útok na nás, ale asi by museli ještě nějaké prostředky odevzdat jinam. Takže když si všechno spočítali, rozumím mu.“

Příchod Jásira Núra klapne?

„Jednáme o tom.“

A Simion Michez?

„Jednáme o hostování.“

Stejně jako u Daniela Vašulína a Andrese Dumitreska bez opce a s možností zimního stáhnutí?

„Tuhle možnost to obsahuje, bude záležet na zdravotním stavu plzeňských hráčů. Je to oboustranné, my taky můžeme tenhle krok udělat.“

Bojovat na třech frontách nebude jednoduché...

„Je potřeba, abychom k sezoně měli obrovský respekt. Přišlo strašně moc hráčů, bude trvat, než si to sedne, což absolutně není jednoduché. Je to alchymie realizačního týmu, aby věděli, kdy které hráče využít, protože přicházejí v rozdílnou dobu. A další věc je, že utkání bude strašně moc. My nejsme na přepínání z Evropy na ligu zvyklí. Sami víte, kolika týmům to zlomilo vaz. Poradily si s tím akorát kádry z topky, které mají širší kádry. Budeme se učit fungovat.“

I co se týče třetiligového béčka.

„Tehdy sestup komplikací nebyl, dneska už by byl. Kádr máme silnější a širší, nemuseli už by nastupovat jen mladí hráči jako na jaře, když jsme měli v áčku hodně zraněných. Věřím, že se nám do dvou let podaří postoupit. Když máte kádr širší, snáz se drží druhá liga. Zrovna tato sezona bude ale pro všechny z nás tak náročná, že pro mladé kluky bude MSFL optimální.“

Bude v béčku figurovat Marek Heinz, jak jste oznamovali na sociálních sítích?

„Vylezlo někde něco ven, než se domluvilo. Uspíšilo se to. Marek je aktivní v hráčské agentuře. Věděl, že se musí rozhodnout, jestli se chce u nás na plný úvazek věnovat trenéřině. Nebo zůstane tam, kde působil, což by znamenalo, že u nás nemůže trénovat. Vzal si čas na rozmyšlenou a rozhodl se zůstat v agentuře. Tím je to vyřešené, hledáme nového asistenta.“