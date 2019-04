Davidová a spol. v ohrožení. Takhle střílí Ledecká! Kdo ji to s flintou naučil?

Česká šikulka se po vyčerpávající sezoně vyrazila odreagovat na pouť, jenže ani divoké kolotoče či hrad hrůzy ji nedokázaly tak rozparádit jako střelnice. Vzala flintu, srovnala mířidla a za chvíli už si odnášela celý pugét umělých růží, a plyšáka k tomu!

„Zaplať pánbůh, že mě děda jako malou naučil střílet ze vzduchovky. Jak by řekl sportovní komentátor, zúročila jsem svoji přípravu z dětských let,“ rozverně komentovala svůj počin.

Aby ne, její slavný dědeček Jan Klapáč (78), který se jí v mládí staral o kondici, je s 410 góly v lize a nároďáku dvanáctým nejlepším kanonýrem v historii československého hokeje! Přesná střelba je tak v rodině.

Co teď, Ester, s tímto darem? Takový talent přece nelze promrhat! Otázka zní, komu začne Ledecká fušovat do řemesla. »Sněhovým myslivcům«? Biatlonová vzpruha by se po letošní mizerné sezoně jistě hodila...