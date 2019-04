Půvabná sporťačka Černošková: o stresu z přímého přenosu a hladu v televizi

Nejdříve vás přiláká legendární chytlavá znělka, a pak už jen vysmátá tvář sporťačky Barbory Černoškové v pořadu Branky, body vteřiny. Přestože už je po letech na Kavčích horách zběhlá, před vysíláním je stále nervózní.

„Zhluboka dýchám a využívám svoji sérii jazykolamů na rozmluvení. Pak si uvědomím, kolik lidí na pořadu dělalo a že bych jim to zkazila, tak to ze sebe setřepu. Napiju se, vezmu tablet s podklady, podívám se, jestli nemám třeba vlasy na mikrofonu nebo něco podobného. Jsou to maličkosti, o kterých vím, že jsou v pořádku, protože už mě zkontrolovali profíci, ale stejně to ještě udělám pro svůj klid,“ řekla Černošková pro Magazín MF Dnes.

Následně zavzpomínala i na akci, která jí dala pořádně zabrat. „Olympiáda v Soči, to byly až sedmnáctihodinové směny. Tam jsem si uvědomila, jaké to je, mít opravdu hlad. Jako nováček jsem se bála odbíhat, když jsem měla pauzu, abych neprošvihla svůj vstup. Proto jsem seděla dvě hodiny u snídaně a pořádně se nacpala, pak už jsem jedla jen nějaké drobnosti. Za tři týdny jsem tam shodila deset kilo. Ale zase ženě po třicítce se to hodí,“ smála se televizačka.