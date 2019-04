Bijec Vémola: Jágr by byl v MMA dobrý. Co řekl v kabině Kladna?

Co říkáte na to, že Jaromír Jágr ještě ve 47 letech hraje profesionálně hokej?

„Je to obrovský frajer. Přál bych si mít tolik elánu a energie, jako má on a v sedmačtyřiceti letech bych ještě zápasil. Možná bych si to raději ani nepřál.“ (smích)

Dokážete si sebe v tomhle věku představit, jak zápasíte v oktagonu?

„Bohužel si to dokážu představit. Ten sport se těžko opouští, ale Jaromír je neskutečný držák. Vadí mi ty urážky některých lidí, že už je starej a měl by skončit. Spíš by mu měli fandit jako nikomu jinému. Je to hrozná prasečina, co někteří lidé píšou.“

Myslíte si, že by byl Jágr i dobrý MMA zápasník?

„On by byl dobrý v čemkoliv. Je typickým příkladem toho, že tvrdá dřina porazí talent. On ale nejen tvrdě dře, ale je i talent. Má všechno dohromady a uplatnil by se v jakémkoliv sportu. Mám hodně kladenských hokejistů za kamarády. Jsme třeba na večeři a lidé se ptají, kde je Jarda. Oni odpovídají, že šel ještě trénovat. Všichni už žerou a chlastaj a Jarda ještě trénuje. V jeho letech už to nemá zapotřebí, ale on to vidí jinak. Pokud chce stíhat ty mladý kluky, tak musí trénovat víc než oni.“

A byl byste vy dobrým hokejistou?

„Kdybych začal brzo, tak bych si to vydřel. V MMA nejsem vyloženě talent a je to na mně vidět. Mám to vydřený a vydřel bych si to v každém sportu. Asi bych nebyl tak dobrý jako Jarda Jágr, ale byl bych úspěšný v každém sportu. Mám tah na branku, chtíč po vítězství a nějaký cíl. Nemyslím si, že bych se v nějakém sportu ztratil.“

Jaká pozice by vás na ledě lákala

„Rád bych do brány. Nemám rád, když se něco nepovede a zkazí to za mě někdo jiný.“

Sledujete baráž o extraligu?

„Létám mezi Českem a Londýnem, takže nemám tolik času, ale vždycky si napíšu s Petrem Vampolou, jestli dal gól.“

K hokejistům Kladna jste měl před baráží motivační řeč. Co jste jim řekl?

„Říkal jsem jim, že lvi žerou první. To je jasný. A ať si za tím jdou tvrdě, že mají v kabině ten největší vzor. Oproti ostatním týmům mají ti kluci něco navíc. Mají ve své kabině takovou hvězdu. Když budou dřít jako on, tak budou hodně vysoko.“