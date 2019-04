Jágr na MS? Experti jsou pro i proti. Co na to kouč Říha?

Pro nadcházející šampionát na Slovensku se rýsuje silný výběr a hvězdný »Džegr« by v něm ještě pár kouzel předvést mohl. Vždyť v pátek proti Českým Budějovicím (4:2) nadchnul čtyřgólovým koncertem a zajistil Kladnu po pěti letech návrat do extraligy. Dal tak o své formě vědět i tvůrcům národního týmu.

Národ šílí a také Václav Prospal (kouč ČB a bývalý spoluhráč) Jágrovu nominaci na MS doporučil. Jaromírova reakce? „Nemám čas. Ne, dělám si legraci, neblbněte,“ smál se hokejový bůh. „Věřím, že pár střídání bych ještě dal a neztratil bych se. Třeba proti Rakousku,“ dodal skromně.

Jenže veškeré naděje definitivně utnul reprezentační trenér Miloš Říha, s nímž Blesk mluvil. „Měl pravdu ten člověk (Jágr), on má rozum. (smích) I když je jeho výkon obdivuhodný, tak jedna věc je hrát první ligu a další mezinárodní hokej,“ odmítl, že by s ním v nominaci počítal.

Přitom před začátkem sezony o Jágra zájem měl! I když... „S Jardou jsem mluvil hned po té, co jsem byl uveden do funkce. Domlouvali jsme se na postu sportovního manažera. Ale chtěl ještě hrát a pověděl mi, že děkuje za nabídku. Respektoval jsem to,“ doplnil Říha.

ANKETA: Zvládl by Jágr mistrovství světa?

ANO

„Šampionát je o něčem jiném, hraje se v odlišném tempu. Svoji část by zvládnul, Jarda je prostě mimořádný hráč. Otázka nominace je na trenérech a jeho vůle. Na druhou stranu minimálně pár střídání by si určitě uhrál.“

Slavomír Lener, bývalý reprezentační kouč

„Hokejista je pořád vynikající, což proti Budějovicím ukázal. V baráži dával rozhodující góly. Na reprezentaci by měl ještě určitě, ale záleží na něm, jestli má chuť. Svoje by si však uhrál, jde pořád o světového hráče, protože pořád vyčníval.“

Martin Ručinský, šampion z Nagana

V reprezentaci by to měl hodně těžké. Neviděl jsem ho dlouho hrát, ale kluci v lajně by to za něj museli odbruslit. Hrát v padesáti za nároďák není sranda. Nějaké střídaní, přesilovky i zápas by zvládl. Ale kdyby se mu nedařilo, jaký by to mělo dopad na mužstvo?“

David Výborný, pětinásobný mistr světa

„Měl jsem možnost s ním hrát v jeho nejlepších letech, to byla úplně jiná písnička. Je prostě jedinečný, zase to potvrdil. Takový hráč už se nám tady nenarodí. Sedmačtyřicetiletý hráč nám dá čtyři kusy a Kladno vyhraje 4:2. Já nevím, jestli by ho náhodou neměli povolat do Bratislavy.“

Václav Prospal, trenér Českých Budějovic

NE

„Jarda účast popřel velice správně. Rozumím, že dává góly a dotáhl tak svůj klub do nejvyšší soutěže. Ale sám vyhodnotil, že rychlost tam prostě není. Myslím, že prospěšný už by nebyl a ve 47 letech by nešlo o rozumné rozhodnutí.“

Jiří Šlégr, trenér Litvínova

„To je úplný nesmysl, asi už je někde jinde. Že dá čtyři góly Budějovicím, je sice hezké, je legendou, ale reprezentační úroveň je úplně jinde.“

Milan Antoš, expert ČT

„Zase neblázněte, to jsou každoroční dohady a spekulace. Rychlost a vše pro Jardu nebude. Navíc velká hřiště, jsou to naprosto odlišné hokeje. Nechte ho v klidu být, udělal parádní práci. Všem zavřel huby, ale teď se musí soustředit na Kladno.“

Josef Jandač, trenér Magnitogorsku

NEVÍ

„Hlavně Jarda musí vědět, jak se cítí. Ale je něco úžasného, že dal čtyři góly, klobouk dolů. A jestli na reprezentaci ještě má? Ty bláho… to tempo je dnes někde jinde, ale očividně mu to nevadí. Nedokážu to však posoudit, vidělo by se až na ledě.“

Martin Straka, šéf hokejové Plzně

