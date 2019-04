Prospal smekl před Jágrem: Povolat ho do Bratislavy?! Ale je to smutný... | iSport.cz

Zklamání z neúspěchu v baráži či z osmé porážky v řadě šlo úplně stranou. Po zápase Českých Budějovic a Kladna přišly ze strany Jihočechů pouze gratulace a přání pro čerstvého navrátilce mezi elitu. Prvním gratulantem byl asistent trenéra Motoru Aleš Totter, který se osobně vydal do hlučně slavící kabiny Rytířů. Zhruba ve stejné chvíli na svého kolegu navázal hlavní kouč Václav Prospal během pozápasové tiskové konference.

"Gratulujeme Kladnu k postupu. Oni si to uhráli, sezona pro ně byla těžká. Zkusili si, jaké to je sedět v téhle pozici,“ řekla legenda českobudějovického hokeje. Jakmile došla řeč na téma neuvěřitelného výkonu ikony kladenského klubu, na Prospalově vousaté tváři se vytvořil úsměv. Před nestárnoucím tahounem Rytířů smekl a zasmál se ještě víc, když se od kouče Kladna Davida Čermáka dozvěděl, že se Jágr šel během první třetiny utkání dřív protáhnout do šatny, když ho trochu tahalo tříslo. „Tak to mohl dát klidně šest kusů,“ dodal s úsměvem Prospal.

Po tak famózním představení, které aktivní boss Rytířů předvedl na jihočeském ledě, nemohl bývalý reprezentační kouč nezmínit případný Jágrův návrat do národního týmu. „Nevím, jestli by ho náhodou neměli povolat do Bratislavy,“ naznačil Prospal na dálku realizačnímu týmu trenéra Miloše Říhy připravující se na blížící světový šampionát.

Někdejší forvard, který odehrál přes 1100 utkání v NHL, s nostalgií zavzpomínal na společné časy s kladenským střelcem v národním týmu. „Já jsem měl možnost s Jardou Jágrem hrát v jeho nejlepších letech, to byla úplně jiná písnička,“ vrátil se českobudějovický rodák k minulosti v reprezentačních barvách, ve kterých společně vybojovali titul mistrů světa či olympijský bronz.

Prospal ale poukázal i na negativní stránky Jágrovy fazony, které se týkají především mladších hokejistů a nových českých lídrů. „Na druhou stranu, aniž bych chtěl sebrat něco z Jardova výkonu, je strašně smutné to, kde máme nastupující generaci a další hráče,“ zasmutněl vůdce českobudějovické střídačky a zdůraznil, že především Jágr společně s Tomášem Plekancem na svých zádech dotáhli tým tam, kam chtěli a kam mířili.

