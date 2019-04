Berdychovo odcházení... A jeho Ester otevřeně promluvila o miminku!

Nenastává, ujistila krásná Berdychova manželka Ester (26) podle webu tennisworldusa.org. „Nechceme žít ve spěchu. Jsem mladá a umím si představit mít rodinu... Jenže v našich kariérách se toho děje tolik, že by to teď vůči miminku nebylo fér,“ dodala úspěšná modelka.

Je to už pět let, co si s Tomášem před »oltářem« v Monte Carlu slíbili věrnost. „O tom je náš vztah stále,“ ujistila Berdychová. „Tomáš mi nedává důvod k žárlení a naopak.“

Hodně času tráví společně. A je to hlavně Ester, kdo v kočovném životě využívá organizačního ducha. Zařizování letenek, ubytování, plánování. Pro kočku ze Zlína žádný problém!

K jejich harmonické lásce svým dílkem přispěla i žena jednoho z nejlepších hráčů historie Novaka Djokoviče Jelena. Kamarádce Ester totiž nastínila, jak moc tělu i duchu prospívá zdravý životní styl, založený na bezlepkové stravě. „Je to skvělé pro pocit pohody,“ souhlasí Berdych Sátorová.

Být v psychické i fyzické rovnováze teď potřebuje její vyvolený dvojnásob! Po půlročním léčení zad sice vstoupil do letošní sezony parádně (finále v Dauhá, osmifinále na Australian Open a semifinále v Montpellier), pak ale kvůli zdraví opět nastal pád.

V pondělním vydání světového žebříčku se tak poprvé od roku 2004 nevejde do první světové stovky!