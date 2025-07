Vitík znovu na radaru Boloni! Obnovila zájem, ze Sparty může brzy odejít další hráč

Vstoupit do diskuse (

Vysněný přestup Martina Vitíka (22) ze Sparty do zahraničí by v aktuálním transferovém okně mohl přeci jenom dopadnout. Zájem o mladého stopera, který má za sebou složitou sezonu, trvá v Boloni. Zprávy z italských médií potvrzují zdroje iSportu. Oproti minulému létu jsou na Letné ochotní hráče uvolnit, do hry mohou vstoupit ještě jiné kluby. V příštích dnech se situace může výrazně pohnout, na odchodu ze Sparty je ještě jeden hráč.