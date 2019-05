Je hodnej, ale hloupej. Vízek prozradil, co mu řekl Řepka (nejen) o vězení!

Tomáš Řepka dostal v úterý u soudu dva roky natvrdo za zpronevěru i internetové útoky na exmanželku Vlaďku Erbovou., k tomu ještě přibylo šest měsíců za řízení v opilosti.

Když se o tom Ladislav Vízek dozvěděl, byl v šoku. „Je to teď ve mně strašně rozporuplné. Samozřejmě mu to nepřeji. Hráli jsme spolu fotbal a rozebírali jsme tyhle věci. On je hodnej, ale hloupej. Věřil jsem, že mu to nenandají a slitují se,“ řekl olympijský vítěz pro deník Sport.

Navíc má Vízek strach z toho, jak se Řepka vyrovná s vězením. „Pan Pelta byl ve vazbě měsíc a jsou to jeho nejhorší zážitky života. A Řepka jde na dva roky… Asi si to neuměl uvědomit. Říkal nám na fotbale, že si to odsedí a hlavně si přál, aby zůstal našim kamarádem. Od té doby jsem ho neviděl,“ uvedl Vízek a na dálku vzkázal Řepkovi, že jeho přítelem zůstane i poté, co vyjde z nápravného zařízení.

Dokonce se nabídl, že mu trest ulehčí. „Řepo, já za tebe týden odsedím!“ Pak šly ale vtipy stranou a Vízek se opět vrátil k tomu, proč jde Řepka sedět. „Když jsem četl, co všechno udělal, tak tam jde za svou hloupost. Auta a ženský, to je zlo pro Tomáše. Ty největší slasti ho dostaly do vězení,“ litoval Vízek bývalého stopera.

„Do kriminálu mi nepasuje. Snad se ve vězení nezblázní. Už takhle měl v hlavě binec. Třeba tam napíše knihu a bude z toho bestseller,“ myslí si oblíbený fotbalový glosátor.

