Věhlasná francouzská automobilka představila nablýskaný luxus letos v březnu na slavném ženevském autosalonu! Jen při pohledu na tu krásu se všem tajil dech. A to šlo pouze o pojízdný model!

Plná verze totiž bude majiteli k dispozici až za dva roky. Tak dlouho ještě potrvá, než konstruktéři vybrousí poslední detaily diamantu, který vychází z legendárního Bugatti Type 57 SC Atlantic (ve třicátých letech jich byly vyrobeny pouhé čtyři kusy).

Podle španělského deníku Marca je fešák o výkonu až 1500 koní, právě trojnásobného držitele Zlatého míče, který údajně vyhrál přetahovanou s jiným zájemcem; bývalým šéfem koncernu Volkswagen Ferdinandem Piechem! Server TMZ ale získal vyjádření Ronaldova agenta, který informaci označil za nepravdivou.

Jisté je to, že vůz byl podle představitelů Bugatti prodán ještě před ženevskou výstavou. A to v přepočtu za 428 milionů korun! Eminentní zájem o něj měl rovněž boxerský mistr světa Floyd Mayweather!

Ronaldo má, stejně jako Mayweather, pro působivá auta slabost. V jeho flotile luxusních vozů se vyjímaly třeba Mercedes C Class Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Ferrari 590 GTO, Lamborghini Aventador LP 700-4 i McLaren MP4 12C.

To všechno jsou proti Bugatti La Voiture chudí příbuzní. Aby ne, vždyť, pod jeho kapotou si hoví šestnáctiválcový motor o objemu 8 litru. Jednotlivé komponenty uměleckého díla byly vyrobeny výhradně ručně.

A teď to pro většinu chlapů nejdůležitější! Exkluzivní prototyp ze sebe hravě vymáčkne rychlost až 420km/h, což znamená, že kdyby k tomu byla dálnice D1 uzpůsobená, stihl by být řidič »černé perly« z Brna v Praze za 29 minut.

To je ale asi to poslední, co skutečného majitele zajímá!