Tvrdík o minulých sezonách Slavie: Nebylo na výplaty, Tykač nás zbavil starostí

Pavel Tykač byl pro fotbalovou Slavii naprostý „gamechanger“, to už vyšlo z úst Jindřicha Trpišovského za poslední rok a půl několikrát. Jak nyní ale v dokumentu Masterplan potvrdil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, šlo možná o ještě důležitější faktor. Podle něj se totiž klub před dvěma roky dostal do situace, kdy neměl na výplaty hráčům. „Pro všechny v klubu to byla katastrofa,“ popsal Tvrdík.