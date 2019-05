Nejšílenější sázky na hokej: Ovčáček mluvčím reprezentace, na MS přijede Kim Čong-un!

Byl by to hodně bizarní šampionát. Sázková kancelář Fortuna kromě klasických sázek na hokejové mistrovství světa vypsala i velice netradiční příležitosti. Například kurz na to, že se šampionátu zúčastní prezident USA Donald Trump nebo severokorejský diktátor Kim Čong-un. Členem realizačního týmu české reprezentace by mohl být i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.