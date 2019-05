Nejtěžší okamžiky života. Manželka a syn promluvili před kamerou o Schumacherovi

Syn Michaela Schumachera Mick má po triumfu ve formuli 3 nakročeno do F1 • profimedia.cz

Před nehodou. Schumacher bral často manželku Corinnu do společnosti • Profimedia.cz

Už je to přes pět let, co měl Michael Schumacher děsivou nehodu na lyžích, při které málem zemřel. Od té doby se sedminásobný mistr světa formule 1 neukázal na veřejnosti a o jeho stavu mlčí i rodina. Nyní se konečně odhodlala prolomit hradbu ticha.