Mentální kouč Jelínek: Jágr? Pomáhá mu nadpřirozeno a soupeřům bere sílu!

Už patnáct let spolu pracovně nejsou v kontaktu, přesto si je Marián Jelínek s Jaromírem Jágrem hodně blízký. I když se znají mnoho let, tak mentální kouč bývalého klienta nedávno podcenil.

„Nečekal jsem, že do baráže takhle vklouzne. On to s Plekancem celé rozhodl. Je to neskučený. Svědčí to o jeho velikosti. Dát čtyři góly v rozhodujícím zápase… Ten scénář nemohl být lepší,“ řekl Jelínek v pořadu Česká ulička.

Pak se zamyslel, čím to může být, že je Jágr tak skvělý i tři roky před padesátými narozeninami. „On dře, obětuje se a ono to vždycky přijde. Navíc zná dokonale své tělo a umí s ním pracovat,“ uvedl Jelínek a přidal i další faktor Jágrova úspěchu.

„Věří v nadpřirozené síly, které se mu nakloní. Proto byl i během baráže den v kostele,“ připomněl uznávaný mentální kouč. A to prý není vše, co mu pomáhá. „Plno hráčů má k němu takový respekt, že jsou s ním na ledě a bere jim sílu už tou svojí přítomností,“ poznamenal Jelínek.