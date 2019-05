Vémola o »zápasu století« proti Véghovi: Vzdát? To by mě museli zabít!

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Karlos Vémola o zápase s Attilou Véghem: Největší zápas MMA v Česku všech dob!

Zápas století - je to skutečně tak?

„On je přece bývalý šampion Bellatoru a já mám z posledních 18 zápasů 17 výher a ještě si další 1 nebo 2 vítězství připíšu. Druhá šance už nepřijde. Tohle je ZÁPAS STOLETÍ. Naše dosavadní kariéry k tomu směřovaly. Jsme stejné ročníky, oběma se podobně vyvíjela kariéra, ale na konci té cesty bude jen jeden vítěz.“

Co pro Vás znamená jméno Attila Végh?

„V první řadě bych chtěl říct, že mám vůči němu velký respekt. Ale ten zmizí okamžitě, jak rozhodčí řekne »boj«. Příprava na každého soupeře je tvrdá, ale příprava na Attilu bude mnohem tvrdší. Do toho dám úplně vše, protože stát se Československou jedničkou je pro mě to nejvíc. Nejen, že půjde o zápas století, bude to můj životní zápas. A upřímně – myslím, že Attila není tak dobrý jako já, že nemá takový hlad. On, ani nikdo jiný, nechce vyhrát tak strašně jako já.“

Jak to dopadne?

„To je všem jasné. Vítěz budu já a stanu se česko-slovenskou jedničkou. Pro vítězství jsem ochoten jít za hranice lidských možností a učinit tak více než bude schopen udělat on.“

Nejen zápas, ale také ceny a návštěvnost mají být údajně exkluzivní...

„My oba si uvědomujeme, že takováhle šance je jen jedna. Fanoušci vědí, že podobná událost tu nikdy nebyla a nebude se opakovat. Očekávám souboj na tři kola, protože ani jeden z nás to nedá zadarmo. Mě byste tam museli zabít nebo popravit, abych to vzdal a Attila to je totéž. My oba budeme bojovat do poslední sekundy.“

Dokážete spolu překonat i UFC, které se v únoru vůbec poprvé představilo v Praze?

„Bezesporu. UFC bylo velké, ale tohle bude střet Česka a Slovenska. Lidi půjdou na ten příběh, povzbuzovat své oblíbence a bojovníky, které roky sledují. OKTAGON udělá show, jakou O2 aréna nezapomene.“

Co vám přinese vítězství?

„Stát se česko-slovenskou jedničkou, je pro mě úplně všechno. Nechám mou rodinu za zády několik měsíců a budu se soustředit jen na jednu věc, a to vítězství!“

K jaké jiné sportovní události byste váš zápas přirovnali?

„K žádné. Nic takového tu ještě nebylo a už ani nebude.“