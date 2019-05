Velká ANKETA: Kdo doufá ve výhru Végha a kdo nepochybuje o Vémolovi? | iSport.cz

Co říkají experti na plánovaný souboj Végha a Vémoly? • FOTO: Koláž iSport.cz Jedná se o nejočekávanější MMA zápas v československé historii. V listopadu do klece vstoupí dva velikáni, slovenský bijec Attila Végh a největší hvězda mezi českými bojovníky Karlos Vémola. Asi není fanouška, který by nepřál vidět, jak souboj v O2 areně dopadne. A jak tipují výsledek duelu další veliká jména bojových sportů jako je například Jiří „Denisa“ Procházka, Lucie Pudilová, Ivan Buchinger, Patrik Kincl nebo třeba Rytmus a Marpo? To se dozvíte ve velké anketě, v níž odpovídalo 28 osobností.

André Reinders, trenér a bývalý zápasník MMA 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„V mých očích je mírným favoritem Attila v poměru 60:40.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Pro oba jde o jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry, ve kterém jim půjde především o status legendy na domácí půdě. Z taktického pohledu bude mít výhodu Attila, který je typickou polotěžkou váhou (do 93 kg), zatímco Karlosova váha by měla být spíše střední váha (do 84 kg). Karlos, podle mého názoru, stavbou těla do polotěžké váhy nepatří. Samotný váhový rozdíl v zápase nemusí být tak velký, ale výšková výhoda a rozpětí paží bude na straně Attily. Technicky je Attila také komplexnějším bojovníkem, ale Karlos to vynahrazuje tréninkovým morálem a je zápasový typ, který kolikrát popře taktické předpovědi odborníků.“

Patrik Kincl, MMA zápasník a trenér 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Objektivně vidím šance 60:40 pro Vémolu. Na druhou stranu je stále dost času se připravit a zaměřit se na Vemolův styl, na kterém on určitě nic nezmění.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Attila provází celou mojí kariéru. S Ivanem Buchingerem vždy patřili mezi mé oblíbené zápasníky a jejich úspěchy byly mou motivací. Attila je skvělý člověk i sportovec a výhru bych mu moc přál, jen se obávám, že Vemolův styl mu nebude sedět.“

Jakub Müller, rozhodčí a trenér MMA 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Végh.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Protože je komplexnější. Vémola může vyhrát zápas jen na zemi shora. Vegh může vyhrát v postoji, klinči, shora i zdola na zemi.“

Jiří „Denisa“ Procházka, MMA zápasník, šampion japonské organizace Rizin 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Nechť zvítězí lepší.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Když to dostane na zem Karel, tak on. A na druhou stranu, jestli se to udrží v postoji, tak vidím výhodu u Atilly.“

Viktor Pešta, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Zatím je do zápasu ještě dost času, může se ještě stát spoustu věci, které můžou výsledek ovlivnit. Vždy hodně zaleží na psychickém rozpoložení a to, jak kdo zvládá unést tlak takhle velkého zápasu, bude jasnější až po pár tiskovkách. Zatím bych na vítěze tipoval spíš Végha.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Vémola půjde jako vždy po take downech (strhy na zem) a nejspíš se mu to i párkrát povede. Nicméně myslím, že nebude schopen Végha ukončit, takže jediná varianta na jeho výhru je na body. Zápas je ale na pět kol, a tak si myslím, ze Véghovi se v pozdějších podaří něco trefit a zvítězit TKO.“

Alexandr Cverna, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Vyhraje Karlos.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Je víc agresivní, ale bude to na tři kola.“

Michal „Černovous“ Martínek, MMA zápasník, šampion OKTAGON MMA 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Blbě se hodnotí tento DUEL. Znám oba osobně, a je to pro mě těžký to takhle říct narovinu. Nedokážu říct, kdo vyhraje a ani to nechci říkat. Za mě je to 50 na 50.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Myslím si, že Karlos je silnější. Ale Attila komplexnější. Bude záležet, jestli se někdo nezraní v přípravě a jakou zvolí strategii. Attila je mistr stratég, umí se připravit na každého rozdílně. Karlos je klasika tank.“

Vasil Ducár, boxer, thajboxer a MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„60:40 Vémola. Ale je hodně těžký tipovat.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Bude to na body. Végh už má to dravý období podle mě za sebou, nezápasí často, věnuje se spíš trenéřině. Za to Vémola jeden zápas za druhým a pořád má chtíč. Végh je zkušený, pohlídá si vše. Karlos nemá, jak ho ukončit. Ale bude to Vémola, styl tlak a hod. Jediná možnost Attily je, trefit knockout v postoji, což bude hodně těžké.“

Jaroslav „Jubox“ Pokorný, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Nejspíš vyhraje Karlos.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Karlos dokáže Attilu dostat na zem, kde si pojede svoji klasiku.“

Otakar „MARPO“ Petřina, rapper a bojovník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Végh.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Doufám, že prostě Végh vyhraje. Tečka.“

Lucie Pudilová, MMA bojovnice, jež zápasí v UFC 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Co do výsledku, budu samozřejmě držet palce českému zástupci, ale nebude to mít vůbec jednoduché.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Je nepochybné, že se jedná o zajímavý souboj velmi kvalitních zápasníků. Pro Karla Vémolu to bude po opravdu dlouhé době soupeř světových kvalit. Tento bývalý šampion Bellatoru jistě prověří jeho připravenost, tím nechci snižovat kvality jeho dosavadních soupeřů, ale takto kvalitní soupeř tady od jeho odchodu z UFC nebyl.“

David „Růžový panter“ Kozma, MMA zápasník, šampion OKTAGON MMA 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Na tento zápas bych tipnul asi Vémolu.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Myslím si, že Atilla má své nejlepší časy za sebou. Na Karlosovi vidím větší chuť vyhrávat. Zápas skončí na body a Karlos dá v každém kole takedown (strh k zemi).“

Daniel Barták, trenér MMA 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Jestli se ten souboj uskuteční, tak věřím Vemolovi.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Myslím, že ho klasicky uvalí. Je v zápasovém tempu, měl by na tom být líp. Čekám tří kolovou bitvu, která skončí na body. Věřím, že Karlos bude v prvních dvou kolech dominovat. Véghovu šanci vidím s přibývajícím časem. Hlavně v posledním kole, kdy bývá Vemola už na pokraji sil. Ale prostě si nemyslím, že by ho Attila dokázal ukončit.“

Marek Lončák, trenér bojových sportů 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Vzhledem k aktuální formě a nepřetržité šňůře vítězství, bych momentálně tipoval Karlose.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Ale uvidíme, na dobrý tip je ještě moc brzo. Karlos teď vypustil zápas v ruském RCC, myslím, že pravě jeho velké zápasové tempo si tak trochu vybírá svou daň. Na druhou stranu Attila se zas teprve dostává do formy, absolvoval zatím jeden zápas na Oktagonu po vleklém zranění, začíná přípravu a tréninkové kempy. Jinak nečekám nějak zásadně atraktivní zápas. Karlos bude dělat to, v čem je proste dobrej, hodit na zem a rozbíjet. Myslím, že nebude riskovat nějakou ukvapenou přestřelku s podstatně vyšším Véghem, který má navíc v přestřelkách dobré oko. Zápas bude určitě hodně vyhecovanej, koneckonců půjde tady o československého krále.“

Petr „Píno“ Ondruš, kickboxer a MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Jestli k zápasu dojde a Attila se dokáže připravit, tak podle mě vyhraje.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Attila je komplexnější zápasník. Nahoře, pohyb, wrestling, možná ho Karlos ani nehodí. Ve druhém kole TKO. Attila.“

Miloš „Meloun“ Petrášek, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Nechci používat diplomatickou odpověď a radši bych to řekl přímo, ale jejich šance vidím opravdu vyrovnaně.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Hodně bude záležet na taktice, osobně mi přijde Attila více komplexnějším zápasníkem, ale na druhou stranu Karlos je v každém zápase hladovější a vždycky má tah na branku. Každý z nich je zkušený bojovník. Já fandím dobrému zápasu. Oba jsou to super kluci, takže se těším na souboj velikánů.“

David Dvořák, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Tohle je hodně těžká odpověď. Je to dost 50/50. Já osobně budu fandit Karlosovi a českým barvám, ale myslím, že lehce lepší bude Attila. No uvidíme. Třeba nás Karlos překvapí. Držím palce.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Pravděpodobně půjde o to, komu dřív dojde fyzička. Ani jeden nebude chtít udělat chybu a oba jsou tak známí svým stylem, že druhého určitě ničím nepřekvapí. Rozhodně v tomhle zápase neuvidíme nic nového. Attila bude mít dobrý pohyb na nohách a hodně se hýbat. Pokud udrží rychlý pohyb a bude Karlose pinkat, má velkou šanci vyhrát. Pohyb, pohyb, pohyb, hodit Karlose a zase pohyb. To je cesta k výhře.“

Filip Macek, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Myslím, že Attila.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„První kolo TKO.“ (směje se)

Ľudovít Klein, slovenský MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Za mě určitě Attila.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Neboť je mnohem komplexnější zápasník, má obrovské zkušenosti a vím, že na tento zápas se připraví brutálně. Vémola jde do každého zápasu se stejnou taktikou, na kterou se, věřím tomu, dá připravit.“

Lukáš Jirkovský, trenér bojových sportů 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Spíše Vémola.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Oba bojovníci se dobře znají a vědí přesně, jak se připravit na styl toho druhého. I přesto, že si myslím, že je Atilla mnohem všestrannějším bojovníkem, tak stejně předpokládám, ze Karlosův styl bude slavit úspěch a že to Vemola uválí na body.“

Machmud Muradov, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Myslím, že vyhraje Karlos. Víc teď zápasí a má větší chuť vyhrát. To je můj názor, podle toho, co vidím, když s ním trénuji. A ještě s ním trénovat na tento duel budu, protože jsem na tom výškově skoro stejně jako Attila.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Prostě věřím Vémolovi. Neříkám, že bych snad neměl Attilu rád, ale podle toho, co vidím, myslím, že Karlos vyhraje. Chytne a hodí.“

Ivan Buchinger, slovenský MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Myslím, že je to padesát na padesát.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Vémola je silný, ale Attila je technicky lepší.“

Patrik „Rytmus“ Vrbovský, rapper a boxer 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„To si nedovolím tvrdit.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Bude to souboj o hlavě.“

Ladislav Erdélyi, trenér MMA 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Ani jednomu z těchto dvou zápasníků v tomto duelu vyloženě nefandím. V tomto souboji fandím československému MMA.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Nevím, ale něco mi říká, že tento zápas skončí na body. Však, je to ale právě MMA, kde se během několika málo vteřin, může stát cokoliv. Pokud skutečně Vémola a Végh budou během své přípravy zdraví, až do samotného duelu, tak by nemělo nic bránit tomu, aby předvedli napínavý zápas, až do poslední minuty. Odpovídám nyní jako fanoušek MMA, a jsem také rád, aby tato odpověď byla tak vnímána.“

Pavel Simandl, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Végh.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Myslím si, že Atilla bude boj držet v postoji, kde má nad Karlosem objektivně navrch. Bude si hlídat nástupy na strh a všechno hlídat a trefovat z ústupu svýma dlouhýma rukama. Můj názor.“

Jan Malach, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Samozřejmě jako Čech budu fandit Karlosovi a věřím, že vyhraje.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Přestože tipuji, že Karlos půjde dle sázkových kanceláří do souboje jako underdog, tak si myslím, že to urve. Znám jeho přístup k tréninku a viděl jsem na vlastní oči, jak ho v London Shootfighters opravdu nikdo nešetří. Podle mě si v rámci své přípravy najde typově podobné zápasníky Véghovi, dokáže se na něj připravit a znovu si prosadit svůj způsob boje.“

Jakub Bahník, MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„2:1 pro Vémolu.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Přál bych to Attilovi, ale myslím si, že tenhle zápas nevyhraje. Už není to, co býval a přijde mi, že nemá už takovou tu chuť zápasit. No, souboj nejspíš bude probíhat tak, že ho Kája bude chtít, co nejdřív dostat na zem, protože v postoji si s ním netroufne.“

Matouš Kohout, thajboxer a MMA zápasník 1) Kdo myslíte, že vyhraje, Attila Végh, nebo Karlos Vémola?

„Doufám a věřím, že Végh.“ 2) A proč? Případně, jak podle vás souboj bude probíhat?

„Od Vémoly bude jasná taktika držet na zemi a válet soupeře. Ale věřím, že Attila si s tím poradí a vstane a ukončí Vémolu v postoji.“