Végh vyhlíží Vémolu: Kariéře jsem obětoval život. Výhra bude třešnička!

Végh proti Vémolovi; »zápas století« - je to skutečně tak?

„Určitě je to zápas století, ale to díky našim česko-slovenským fanouškům, kteří to »vyhajpovali« a díky nejlepší organizaci OKTAGON, kde ten zápas bude. Je to nejočekávanější duel již velmi dlouhou dobu.“

Co pro Vás znamená jméno Karlos Vémola?

„Karlos Vémola je především bojovník, který se jako první z československých zástupců dostal do UFC. Je to člověk, který MMA obrovsky zpopularizoval na česko-slovenské scéně MMA. Podobně, jako to McGregor udělal pro celý svět.“

VÍTE, ŽE...

Oba aktéři »zápasu století« se fanouškům v kleci ještě do té doby jednou představí. Attilu Végha čeká už 8. června zápas v Bratislavě, kde zbývá už jen tři tisíce lístků. Karlos „Terminátor“ Vémola bude před domácím publikem bojovat v Praze na Štvanici, na turnaji OKTAGON 13 27. července. Lístky na tento turnaj půjdou do prodeje v průběhu příštího týdne.

Jak to dopadne?

„Co je tohle za otázku? Dopadne to tak, že Attilka vyhraje!“

Čeká nás exkluzivní podívané se vším všudy?

„To je jasné! Bude to něco, co česko-slovenský sport jako takový ještě nezažil. Je to úplně vrchol. S Karlosem i promotéry se postaráme o to, aby na to nikdy nikdo nezapomněl.“

Dokážete vzájemně překonat i UFC, které se v únoru poprvé představilo v Praze?

„Jasně, myslím, že to trumfneme! OKTAGON celou scénu posunul tam, že se v klidu můžeme rovnat těm největším turnajům v Americe. Ať už kvalitou produkce nebo v poslední době i kvalitou zápasů.“

Co by vám přineslo vítězství?

„Můj triumf podtrhne to, čeho jsem v kariéře dosáhnul. Obětoval jsem své kariéře život a tohle bude taková sladká tečka.“

K jaké jiné sportovní události byste váš zápas přirovnali?

„Nic většího už v Česku ani na Slovensku nebude.“