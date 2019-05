MS na Slovensku v české režii: jak bavit lidi a co na kostku. Kolik má DJ písniček?

Souboje diváků, líbací kamery, měřiče hluku... Hudba, která fanoušky roztančí. Ano, o atmosféru obou slovenských arén se starají pánové z Prahy.

„Nemyslím si, že si nás vybrali proto, že jsme nebo nejsme Češi, ale proto, že se zábavou v hale už roky úspěšně zabýváme,“ usmívá se Tadeáš Drahorád ze společnosti Go4Gold, která společně s českými kolegy z firmy Livebros program slovenského šampionátu zajišťuje.

Domácí pomocníci

„My jsme přinesli koncept a jednotlivé animace. Na místě to pak odbavujeme s místním týmem,“ odhaluje Drahorád. »Domácí« tak na vlastním MS fungují jako pomocníci, vše ale běží v české režii.

„My fungujeme v týmu. Obsluhujeme kostku, máme střihače, osvětlovače, grafiky… Jde o lidi, kteří se vzájemně doplňují a jeden bez druhého nemohou fungovat,“ vysvětluje diskžokej Aleš Matoušek, proč na Slovensko přijela početná česká delegace.

„Pro nás je obrovský úspěch se sem dostat. I když jsme u našich bratrů, tak je to pořád zahraničí. A dostat se na mezinárodní akci, to je těžký úkol. Jsem rád, že se nám to podařilo!“

Čím baví DJ diváky v hale?

Vybírá ze 450 000 skladeb!

Když hokej nebaví, musí fanoušky dostat do varu on. Český diskžokej Aleš Matoušek (29) k tomu má pořádný ansámbl skladeb!

Kolik máte písniček?

„Nedávno jsem si celou složku kopíroval a bylo to přes 450 tisíc skladeb!“

To si všechny pamatujete?

„Pro mě je to práce, takže musím. Ale hokejového DJ dělám od 16 let, tak nějaké zkušenosti mám a vím, co mám kdy zahrát.“

Na MS musíte hrát hudbu pro fanoušky všech účastníků. Kde berete inspiraci

„Pravidelně sleduji i zahraniční hitparády, navíc na internetu vidím i kolik má jaká písnička počet stažení a hlavně z které země. Tak podle toho pak ladím muziku pro konkrétní zápas.“

DJ jste dělal i na českém MS 2015, takže můžete srovnávat. Jaká je nyní atmosféra na Slovensku?

„Perfektní! I národy, které nejsou zrovna hokejové, se baví. Lidi fandí, reagují na naši hudbu, tleskají… Prostě paráda!“

