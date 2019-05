Reportérka iSportu posilou národního týmu: Hurá do dresů a jdeme na to!

Byla to velká změna. Z pozice novinářky se stala hokejovou reprezentantkou. Reportérka iSport TV Simona Kubišová během utkání Česka se Švýcarskem (4:3) přidala k národnímu týmu. Díky filtru na Facebooku, který připravil Pilsner Urquell, se oblékla do virtuálního dresu.

„Byla to velká zábava, vyzkoušet si přes mobil, jak mi to sluší nejen v dresu, ale i v helmě,“ smála se Kubišová, která se po utkání opět vrhla do práce reportérky a šla zpovídat české hokejisty po poslední výhře v základní skupině.

Obléct si dres a helmu můžete i vy! Pro všechny, kteří chtějí české hokejisty podpořit a ukázat jim, že za nimi stojí a věří jim, slouží Facebookový filtr od Pilsner Urquell. Přidejte se tak na oficiální soupisku hráčů, kteří jsou v Bratislavě, a ukažte jim, že za nimi stojí celý hokejový národ v cestě za zlatem.

