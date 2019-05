Odměny hokejistů! 26 milionů za titul, ale... hráči by z nich neviděli ani dvě třetiny

Jedině zlato! Tenhle vzkaz jim v kabině u své fotky nechal Jaromír Jágr. Kromě medailí, slávy a vdavekchtivých žen by na české hráče čekala i štědrá odměna. Vždyť mezinárodní federace IIHF vyplácí šampionům jeden milion eur (26 milionů korun). Jenže z tohoto balíku by šla samotnému týmu jen část – konkrétně 58 procent.

Kdyby se celý rozdělil mezi hráče a trenéry, každý by si přišel na 857 tisíc korun. Český svaz však za zlato vypsal odměnu 500 tisíc na hlavu. Platilo by tedy: Co mistr světa, to 357 tisíc pro hokejovou generalitu.

„Peníze, které obdržíme, nepokryjí ani náklady spojené s přípravou na mistrovství světa. Byl bych rád, kdyby to fungovalo jako u fotbalového šampionátu nebo Ligy mistrů, ale není tomu tak,“ odmítá prezident svazu Tomáš Král (55), že by se takto kumulovaly nějaké přebytky.

„Starosti, kam investovat, bohužel nemáme,“ dodal. Výhodná brambora Jestli z bonusu za zlato přijde mančaft o dvě třetiny, s horšími výsledky poměr »odvodu« ve prospěch svazu ještě vzrůstá. Třeba za bronz už hráči dostanou jen pětinu prémie mezinárodní federace.

A co je největší paradox, pro svaz je nejvýhodnější čtvrté místo. Za bramboru vydělá 15,9 milionu, když mu každý hráč »přispěje« 530 tisíc. Zatímco generální sekretář českého hokeje Martin Urban odmítl Blesku rozdělení prémií komentovat, jeho šéf Král byl sdílnější. „Ekonomika MS není plusová. Čísla se odvíjí od toho, kam se dostanete. Když to parafrázuji, pokud vyhrajeme zlaté medaile, stejně na tom proděláme. Ale to nám pak samozřejmě vadit nebude,“ pravil s úsměvem.

Jak si čestí hokejisté rozdělí prémie Umístění Prémie od IIHF Prémie od ČSLH Kolik hráčům Zisk svazu Zlato 857 000 500 000 58% 10,7 mil. Stříbro 730 000 400 000 55% 9,9 mil. Bronz 700 000 300 000 43% 12 mil. 4. místo 680 000 150 000 22% 15,9 mil. Čtvrtfinále 439 000 70 000 16% 11,1 mil.