Pohnuté osudy posledních českých hokejových mistrů světa: Smrt, drogy i soud!

Zlatý hokejový tým z MS 2010 • FOTO: Martin Sekanina (Blesk)

To, co nároďák nedokázal letos, zvládl před devíti lety! Hrdinové, na které se nezapomene! Tak se z Německa v roce 2010 vracel zlatý tým trenéra Vladimíra Růžičky. On sám si ovšem pověst pošramotil úplatkářskou aférou. A také další příběhy mistrů končily neslavně, některé dokonce až tragédií…