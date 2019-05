Dokumentární komedii Letní hokej natočil režisér Tomáš Bojar, který nedávno zazářil se snímky z fotbalového prostředí FC Roma nebo Dva nula. Společně s kolegyní Rozálií Kohoutovou se pustili do netradičního snímku. V létě 2017 se mladí hokejisté z východočeského Náchoda vypravili do exotického Maroka, kde je čekal rozhodně nejzábavnější tréninkový kemp jejich dosavadní kariéry.

Nepřijeli tam totiž hrát jen hokej, ale hlavně se zblízka seznámili s místními lidmi a jejich způsobem života. O několik měsíců později zase hokejisté z marockého Salé zamířili do České republiky, aby tu v obrácené podobě zažili to samé. Hlavní postavou dokumentu je bývalý hokejista Martin Hosták, který učil Maročany hokej. „Je to taková nadsázka a má to přesah. Raději bych tam viděl víc hokeje, protože tam bylo hodně zážitků.“

Jak jste se dostal k tam „bláznivému“ projektu, jako je dokument Letní hokej?

„To bylo docela zajímavé. Oslovili mě lidé ze společnosti Cinema Arsenal s tím, že se potřebují zorientovat v hokejovém světě. Nakonec z toho vyplynula širší spolupráce a s dětmi jsme jeli do Maroka.“

Muselo to být pro vás hodně zvláštní, když vám někdo nabídl, abyste před kamerou trénoval hokej malé Maročany.

„To teda bylo. (smích) Když komukoliv, kdo se trochu věnuje hokeji řeknete, ať jede hrát hokej do Maroka, tak mu spadne čelist.“

Neměl jste z toho strach, jak to ve finále dopadne?

„Vnímal jsem to tak, že jedu hrát s malými dětmi hokej, a že se z toho točí dokument, mě nějak netrápilo. S kamerou jen sledovali dění a já se choval, jako když jsem s dětmi na zájezdu. Bral jsem to tak, že tam máme nějaký úkol a propagujeme český hokej v Maroku.“

Máte nějaký nezapomenutelný moment z natáčení?

„Pro mě byl dost nezapomenutelný týden v Maroku, protože jsme měli na starosti skupinu dětí a Maroko pro nás byla dost neznámá země. Pěkně se tam ale o nás starali. Těch historek co jsme zažili, bylo hodně. Rodila se snad každou minutu jedna historka za druhou.“

Panovaly tam nějaké předsudky ze strany Čechů? Maroko je přeci jen islámská země…

„Měli jsme takové přípravné povídání s pánem, který se zabývá islámem a arabistikou. Navíc jsme byli ujištěni, že Maroko je jedna z těch civilizovanějších islámských zemí. Předsudky jsme neměli. Čekali jsme, že to bude jiné než u nás a bylo. Panovala velmi silná obava o naši bezpečnost. Sledovali nás na každém kroku, ale atmosféra byla výborná. Je to jiný svět. Střet civilizací. Kdybychom šli do ortodoxních zemí, byl by to ještě větší šok.“

Takže vaše malé svěřence nepřekvapily například ani zahalené ženy?

„Zahalování tam tolik nebylo. Některé dívčiny chodily na pláži i v plavkách.“

Jaká je podle vás budoucnost marockého hokeje?

„Budoucnost marockého hokeje v podstatě zatím žádná není. Hráli to maročtí kluci, kteří patřili do jedné rodiny, co žila v Kanadě. Ta se snaží zapojit místní mládež do hokeje, ale tím, že tam nemají stadion a všechno je to ještě v plenkách, bude trvat hodně dlouho, než se tam něco stane, a jestli se vůbec něco s marockým hokejem stane.“

Ve Spojených arabských emirátech má do dvou let vzniknout klub, který by hrál KHL. Po zkušenostech z Maroka by vás nelákala tahle mise?

„O tom dost pochybuji, že bych vzal tuhle práci. Stejně to nebudou hrát s Araby, ale s nějakými cizinci. Je to jen výstřelek šejků.“