Tvrďák Gudas se rozvedl. Na Slovensku si našel přítelkyni po mafiánovi!

Leo Gudas se synem Radkem v roce 1990. Vždycky, když tuhle fotku uvidí, pobaví se. "Super vzpomínka!" shodují se při pohledu na momenty, kdy malý Radko sedí na tátových hokejkách po návratu domů po sezoně ve Finsku. "To jsem byl krásnej blonďáček, co?" reaguje současný reprezentant, který má fotografii, jíž pořídil dlouholetý fotograf deníku Sport Jaroslav Legner, v mobilu. "Docela ten čas letí, co?" přidal svůj komentář otec Leo. • Jaroslav Legner (Sport)