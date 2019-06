Už je to tady! Schumacher se po šesti letech ukáže celému světu

Jen nejbližší rodina a přátelé vědí, jak je na tom Schumacher po zdravotní stránce. V prosinci 2013 si během lyžování způsobil vážný úraz hlavy a bojoval dokonce o život. Naštěstí ho lékaři na klinice v Grenoblu zachránili a od té doby slavný závodník rehabilituje a snaží se vrátit do normálního života.

Po šesti letech od tragické nehody by nyní měla veřejnost znovu spatřit Schumachera. Do kin totiž koncem roku 2019 dorazí dokument o slavném pilotovi. Snímek bude mapovat jeho slavnou kariéru a je vytvořen na počest 25 let od jeho prvního mistrovského titulu.

Kromě rozhovrů s jeho manželkou Corinnou či dětmi Mickem a Ginou-Marií se před kamerou měl objevit i samotný Schumacher včetně záběrů z oslav jeho letošních padesátých narozenin na Mallorce. „V dokumentu pravděpodobně ale nebude zveřejněn zdravotní stav Schumachera a není ani jisté, jestli bude mluvit na kameru," uvedl britský deník The Guardian.

I tak půjde o mimořádný průlom, který by mohl utnout rozsáhlé dohady o tom, jak dnes vypadá život sportovní celebrity.