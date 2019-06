Vémolova Lela čeká dítě! Bříško už neschová, prosí o klid. Co naštvalo Karlose?

V poslední době se jim dostává víc zájmu, než by si představovali a přáli. Někteří všímaví fanoušci na Instagramu Lely Ceterové zaregistrovali, že je nejspíš těhotná. „Každá žena, když je v očekávání, tak neví, jak své emoce skrýt,“ vysvětluje partnerka Karlose Vémoly, že patrně nechtě naznačila, jak se věci mají.

Neustále se někdo ptá, jestli je to pravda. Proto se společně s českým Terminátorem rozhodli potvrdit, že spolu opravdu čekají potomka. Zároveň ale prosí o soukromí a klid. Zvládat takový tlak není lehké.

„Jsou věci, které zůstávají mezi partnery v soukromí. Těhotenství je velmi křehká věc, člověk nikdy neví, jestli vše proběhne v pořádku a nechce to třeba ani zakřiknout,“ vysvětluje Lela. „A takovouto zprávu jsme chtěli oznámit společně. Ne, že si někdo něco vydedukuje a sepíše to za nás. Pro nás ještě nebyla vhodná doba, abychom se k tomu vyjádřili.“

Odtajnit skutečnost, že se stanou rodiči, chtěli později, ale už nemohli čekat. „Už je to i vidět, já břicho prostě nezakryju, nedopnu kalhoty.“

Téma Lelina těhotenství se v médiích probíralo už několik dní a vnadná modelka přiznává, že ji některé nevybíravé články rozrušily, prý si musela brát i léky na uklidnění. „Není to lidské a fér, aby někdo tak propíral naše soukromí,“ říká Terminátorova sexy partnerka. „Někteří novináři nás kontaktovali a přáli nám k děťátku jen proto, aby z nás dostali nějakou reakci. Ani nás neupozornili, že z toho bude nějaký rozhovor. Snad jednou pochopí, že podobné jednání je velmi sprosté.“

Sám tvrďák z klece na jednoho dotěrného novináře reagoval velmi ostře, protože měl neustálého vyptávání plné zuby. I jeho drsné vyjádření se pak objevilo v článku.

„Pro mě je priorita, abychom s Karlosem fungovali jako rodina. Na druhu stranu, on je velmi časově zaneprázdněný a já tomu rozumím a chápu to. Nicméně mateřství je pro mě velmi důležité,“ má jasno Lela, která je v současné době ve třetím měsíci a prosí, aby měla v tomto čase od dotěrných dotazů klid. „Až budeme chtít říci víc, tak to uděláme.“

Některé články, které vznikly, velmi naštvaly samotného krále českého MMA. „Nelíbí se mi, co jsou schopni napsat,“ říká rázně Vémola. „O své dítě se dokážu vždy postarat!“ dodává odhodlaně.

