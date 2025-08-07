Záhadná Siniaková: Rande! Ale s kým?

Autor: as
Při koupačce v Monaku.
Kateřina Siniaková je na turnaji v Praze ve čtvrtfinále
Kateřina Siniaková na Prague Open
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Alena a Jana Kovačková
Tenis v oblacích.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková s Marií Bouzkovou
Kateřina Siniaková
Miroslav Malý, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Alena a Jana Kovačková
Tenistka Kateřina Siniaková na tiskové konferenci
Tohle je Luize, Verbeekova láska.
Chodí spolu už nějaký ten pátek.
Kateřina Siniaková se Semem Verbeekem
Kateřina Siniaková a Sem Verbeek s trofejemi pro vítěze smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Česká tenistka Kateřina Siniaková a Nizozemec Sem Verbeek dávají pusu trofejím pro vítěze smíšené čtyřhry v All England Cupu
Česká tenistka Kateřina Siniaková oslavuje triumf ve finále smíšené čtyřhry ve Wimbledonu s parťákem Semem Verbeekem z Nizozemska
Vítězný pár Sem Verbeek a Kateřina Siniaková přijímají gratulace od poražených finalistů smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Kateřina Siniaková slaví triumf ve finále čtyřhry ve Wimbledonu nad ležícím parťákem Semem Verbeekem
Česká tenistka Kateřina Siniaková v akci během finále smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Kateřina Siniaková a Sem Verbeek hrají o triumf ve Wimbledonu
Kateřina Siniaková se radí s nizozemským parťákem Semem Verbeekem ve finále smíšené čtyřhry
Nizozemský tenista Sem Verbeek odehrává míček ve finále smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Radost Kateřiny Siniakové a Sema Verbeeka ve finále smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Česká tenistka Kateřina Siniaková se Semem Verbeekem z Nizozemska během finále Wimbledonu
Krátká porada Kateřiny Siniakové a jejího parťáka Sema Verbeeka ve finále smíšené čtyřhry
Brazilka Luisa Stefaniová s Britem Joem Salisburym ve finále smíšené čtyřhry ve Wimbledonu
Česká tenistka Kateřina Siniaková s Nizozemcem Semem Verbeekem postupují ve Wimbledonu do finále smíšené čtyřhy
Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem si užili přivítání v Českém domě
Tomáš Macháč a Adam Pavlásek prohráli s Američany boj o třetí místo
Olympijským vítězům Kateřině Siniakové a Tomáši Macháčovi zlato chutná náramně
Kateřina Siniaková se na stupních vítězů neubránila slzám...
Ta holka je samá záhada! Poté, co vyhrála turnaj ve Varšavě, odletěla tenistka Kateřina Siniaková (29) relaxovat do Monaka.

Pochlubila se koupacími fotkami v bikinách, i jak si to vyšňořena v sexy šatečkách štráduje na večeři. „Rande,“ připsala ještě vzkaz.

A zmatení fanoušci se ptají: Katko, a s kým? Od bouřlivého »dvojrozchodu« s proutníkem Macháčem je už 9 měsíců sama a zatím s žádným dalším mužem spojována nebyla. Že by překvápko?

