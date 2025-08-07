Záhadná Siniaková: Rande! Ale s kým?
Ta holka je samá záhada! Poté, co vyhrála turnaj ve Varšavě, odletěla tenistka Kateřina Siniaková (29) relaxovat do Monaka.
Pochlubila se koupacími fotkami v bikinách, i jak si to vyšňořena v sexy šatečkách štráduje na večeři. „Rande,“ připsala ještě vzkaz.
A zmatení fanoušci se ptají: Katko, a s kým? Od bouřlivého »dvojrozchodu« s proutníkem Macháčem je už 9 měsíců sama a zatím s žádným dalším mužem spojována nebyla. Že by překvápko?
Témata: Kateřina Siniaková, Monako, Varšava