Nejtrapnější zkraty a blikance ve fotbalové lize: Chorý, Řepka a kdo dál?
Fotbal jsou emoce a ty je občas těžké udržet na uzdě. Pro některé momenty ale přece jen nejde omluvu hned tak najít. Do tohoto „žebříčku hanby“ jsme ani tak nevybírali fauly vyplývající přirozeně ze hry, jako spíš naprosté a trapné úlety, zkraty a blikance. Mezi ty největší se v neděli zařadil úder Tomáše Chorého do oblasti genitálií brankáře Slovácka Milana Heči. Pojďme se podívat, kdo dělá urostlému útočníkovi v této partě společnost. Byť kandidátů by se našlo ještě víc…
Milan Baroš a jeho knockout
září 2018, Baník - Slavia
Trest: 5 zápasů
Slavný útočník a vítěz Ligy mistrů Milan Baroš předvedl v zápase se Slavií totální zkrat. Tehdejší kapitán Baníku si v souboji s Tomášem Součkem počkal na příhodný okamžik a pak ho poslal k zemi tvrdým úderem loktem přímo do hlavy. Zákeřně a zcela bez zájmu hrát míč. Navíc po udělení červené karty zblízka křičel na rozhodčího Ondřeje Berku, který před ním musel ustupovat. Od disciplinární komise pak dostal pětizápasový trest za vyloučení a následné chování.
Blikanec Tomáše Řepky
září 2007, Teplice - Sparta
Trest: 7 zápasů a 150 000 Kč od klubu
Svůj nejznámější blikanec odnesl Tomáš Řepka sedmizápasovým flastrem. Závěr prohraného utkání v Teplicích v roce 2007 neunesla celá Sparta, bývalý reprezentační stoper se ovšem negativně proslavil svým odchodem ze hřiště poté, co v nastaveném čase viděl červenou kartu. Nejdříve udeřil kameramana České televize, následně zlikvidoval vybavení sparťanské kabiny. „Vytrhal jsem sprchy a rozsekal dveře,“ pochlubil se po letech. A jinak upřímně – zdvižený prostředníček na fanoušky, míč hozený do protihráčovy tváře – Řepka by měl šanci opanovat anketu i dalšími kousky.
Šlápnutí Milana Petržely
únor 2011, Plzeň - Hradec Králové
Trest: 3 zápasy
Během své dlouhé kariéry měl rychlonohý záložník hned několikrát problém s tím, že si „nevšiml“, kam šlape. A shodou okolností to bylo na soupeře. Asi nejvážnější byl případ z roku 2011, kdy si vybral za oběť hradeckého fotbalistu Jiřího Poděbradského. Nejprve ho fauloval a po přerušení hry vyjel na ležícího soupeře kopačkou proti jeho hrudníku. Ten lehce zasáhl a poté mu ještě šlápl i na břicho. Za svůj zkrat dostal jen žlutou kartu. Až posléze mu disciplinárka udělila třízápasový trest. „Jen jsem si na něj položil nohu,“ hájil se.
Vulgarity Zdeňka Houšteckého
září 2024, Slavia - Plzeň
Trest: 4 zápasy a 40 000 Kč
Ve šlágru mezi Slavií a Plzní byl asistent Jindřicha Trpišovského vyloučen už po čtyřech minutách zápasu. Rozhodčí Dalibor Černý neposoudil Dwehovo strčení do Chorého jako pokutový kop a Houštecký začal zuřit. „Ty jsi hajzl,“ vyštěknul na sudího a hnal se k němu. Černý v ruce držel žlutou kartu, Houštecký však ve výpadu pokračoval, a tak sudí tasil červenou. Houšteckého pak museli držet další členové týmu, na čtvrtého rozhodčího ještě stihl při odchodu do tunelu vypálit: „Jděte do prdele, zmrdi. A napiš si tam, co chceš.“ Disciplinárka pak Houšteckého hnojomet ocenila čtyřmi zápasy a pokutou 40 tisíc korun.
Petr Rada a jeho „cikán“
březen 2024, Dukla - Zbrojovka
Trest: 3 měsíce a 80 000 Kč
Trenér Petr Rada měl se zvládáním emocí problémy opakovaně. Asi největší průšvih? Když v zápase Dukly trenéra brněnské Zbrojovky Tomáše Polácha počastoval větou: „Ty zoufalče cikánskej.“ Od disciplinární komise Rada nejprve vyfasoval rekordní osmiměsíční distanc a pokutu 80 tisíc korun. Proti verdiktu se odvolal a trest mu byl nakonec snížen na tři měsíce. „Nebylo v tom nic rasistického,“ hájil se později.
Tomáš Chorý a úder do rozkroku
srpen 2025, Slovácko - Slavia
Trest: ???
Slávistický útočník zkratoval v zápase na Slovácku. V poslední minutě nastavení se dostal do kontaktu s brankářem domácích Milanem Hečou, který šel před branku soupeře na poslední roh zápasu. Chorý se nejprve srazil se spoluhráčem Schranzem. V následujícím momentu pak Heča po hlavičkovém souboji dopadl do blízkosti ležícího Chorého, možná o něj i zavadil. Útočníkova reakce? Rána rukou do oblasti genitálií. Podobný zákrok česká liga nepamatuje. Tohle není dovolené ani v MMA…