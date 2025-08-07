Těžká zkouška manželství Navrátilové se sexy Julií: Obvinění z nevěry!

Autor: as
Martina Navrátilová s Julií Lemigovovou loni oslavily deset let manželství. Blíží se snad jeho konec?
Sama čelila obvinění, že své předchozí partnerky surově odkopla a vláčela po soudech, teď jí to osud možná vrací. Tenisová legenda Martina Navrátilová (68) má problém. Její ruská ženuška Julia Lemigovová (53) ji měla podvést!

Nevěra! Raněná ikona! Manželství v troskách! Kolem Martiny, miláčka nejen českých fanoušků, která v minulých letech opakovaně přeprala rakovinu, je zase pořádně rušno. Může za to tvrzení časopisu OK!, že se její Julia spustila při plavbě lodí s kapitánkou Sandy Yawnovou (60), televizní celebritou.

Fáma? Časopisu měla informaci potvrdit herečka De Mouraová, kolegyně Lemigové z realitní show! „Je to absolutní nesmysl, ze Sandy jsme i s Martinou léta kamarádky,“ vysmála se Julia spekulacím a označila je za směšné. Nicméně atmosféře doma to jistě neprospělo...

Z puťky celebritou

Navrátilová se dala s Lemigovovou, bývalou miss Sovětského svazu, dohromady v roce 2006. Zasnoubily se v září 2014 během US Open, ještě na konci téhož roku byla svatba.

Krásná Julia si v jejich sídle v Miami vybudovala farmu s domácími zvířaty a užívala si život domácí hospodyně. V roce 2021 přišel životní veletoč. Lemigovová naskočila coby vůbec první lesbická žena do čtvrté série ostře sledované realitní show The Real Housewives of Miami sledující osobní a profesní životy žen žijících ve floridském velkoměstě. Vmžiku se stala celebritou vymetající mejdany, v sexy outfitech působila jako utržená ze řetězu. Mnozí prorokovali, že o 15 let starší ženušku brzy vymění za atraktivnější partnerku. Přišla ta chvíle?

Blesková zpráva:Martina s Julií loni adoptovaly dva malé chlapečky, jejichž soukromí ale přísně střeží.

