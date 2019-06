Maminka Vondroušové letí na finále: Hrdost ucítím, až půjde na kurt. Co je nejvíc?

Co jste Markétě na tento neuvěřitelný úspěch řekla?

„Již ve čtvrtek večer jsem jí napsala, že pro mě je vítězka tím, jak o ní všichni píšou a říkají, jak je bezvadná holka. A že je to pro mě nejvíc. Že tenis je jen přidaná hodnota.“

Už máte sbaleno do Paříže?

„Měla jsem jít do své »druhé práce«, ale když Maky přišla s nápadem, ať přiletíme, oslovila jsem kolegy a hledala za sebe náhradu. Naštěstí mám kolem sebe skvělé lidi, kteří to chápou a vyšli mi vstříc.“

Takže nakonec finále uvidíte na vlastní oči?

„Ráno letím s panem Šavrdou a Hřebcem.“

Musíte teď být na Markétu neskonale hrdá. Je to tak?

„Tu správnou hrdost pocítím až dnes, až bude Maky přicházet na kurt. Zatím jen sbírám gratulace kamarádů a kolegů a moc mi nedochází, co se to odehrálo.“