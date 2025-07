Fotbalové přestupy ONLINE: Pardubice posílí Belgičan, Liberec vyhlíží stopera z Turína

Počítá se s tím, že Ostravu během léta opustí slovenský středopolař Tomáš Rigo, nicméně jeho parťák Jiří Boula rozhodně neměl horší sezonu. Jinak by nebyl trenérem Ivanem Haškem premiérově povolán do seniorské reprezentace a neocitl by se na seznamu kouče Slavie Jindřicha Trpišovského, jenž o něj projevoval zájem v zimě. Podle informací iSportu došlo i na konkrétní kontakt.

„Beru to tak, že nějaký zájem je. Přišla třeba nominace do reprezentace, to není málo. Kolem mého jména se mluvilo trochu více než dříve, ale Slavia sleduje hodně hráčů,“ pousmál se šestadvacetiletý záložník. „Musím hrát ještě líp, aby nějaká nabídka byla ještě zajímavější, než je nyní. Každopádně to beru jako takový šum okolo. Když to není podložené, jsou to jen spekulace.“

„Pokud na hráče neleží nabídka, je pro ně velká motivace se ukazovat. Jsme rádi, že je zájem, že se o nich mluví díky výkonnosti a úžasné minulé sezoně. Chceme je však mít hlavou i srdcem nastavené na Baník. Mrzelo by mě, pokud by se něco směrem ven dělo když tak ještě před zápasem s Legií, nebo Aktobe,“ doplnil trenér Pavel Hapal.