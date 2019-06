Místo reprezentace svatby! Fotbalisté Trávník a Zmrhal vynechali zápas s Bulhary

Ti dva se o výsledek bát nemusí, oba si berou dlouholeté partnerky, a tak je životní »ano« jen příjemnou formalitou. Slávista Zmrhal už má veselku za sebou, jablonecký Trávník to zvládl v sobotu. Z případné nominace do nároďáku, která by dlouho dopředu naplánované termíny sfoukla jako svíčku, ale vítr trochu měli.

„V týmu chceme hráče, kteří chtějí reprezentovat a bojovat za české barvy. Jaromír Zmrhal nás s předstihem informoval, že si v době červnového srazu domluvil svatbu,“ vysvětlil trenér Jaroslav Šilhavý, jak se Jaromír pojistil, aby nemusel zklamat svou Annu, která stejně jako on pochází ze Žatce.

Ovšem Zmrhal i tak byl na seznamu náhradníků pod čarou a držel palce, aby všem nominovaným vydrželo zdraví. U Trávníka vše „vyřešilo“ zranění. „Proto jsme s jeho nominací nepočítali,“ dodal kouč. Michal sice za Jablonec odehrál celou nadstavbu, ale v posledním zápasu musel krátce po poločase střídat. Místo něj dostal šanci jiný Michal – Sadílek. Záložník Eindhovenu má v devatenácti na svatbu ještě čas.