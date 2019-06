Hokejový mistr světa Petr Průcha: Nenašel jsem tu pravou

Na prkně vybaveném spalovacím motorem brázdí vody třetím rokem a přes zimu poctivě trénuje na Floridě, kam jezdí s legendami Petrem Nedvědem a s Martinem Ručinským. „Ale Petrovi to moc nešlo. Je na to moc dlouhý, Martin byl šikovnější,“ povídá mistr světa z roku 2005.

Jak jste se dali s »Růčou« a »Méďou« dohromady?

„Byli na Miami ve stejnou chvíli jak já, takže jsme se sešli díky tenisu. Sport nás hodně spojuje.“



Jak často na Miami jezdíte?

„Přes léto bývám v Praze, podzim a část zimy trávím na Floridě.“

Proč zrovna tam?

„Počasí na sportování je tam v zimě mnohem lepší. Tady toho kromě snowboardu tolik není. Na Floridě mám surf, s kamarády denně hrajeme tenis a posilovnu mám přímo v baráku. Je to takové sportovní soustředění.“



Co jste začal dělat po konci kariéry?

„Přeorientoval jsem se na to, jak fungovat v životě bez hokeje. Naučil jsem se novou denní rutinu. Ráno vstanu, jdu do posilovny, udělám pár věcí, dám si oběd a odpoledne mám cvičení na fyzičku. Třeba kolečkové brusle.“



Čemu se tedy věnujete?

„Mám nějaké projekty, člověk by se jinak unudil. Pracuji spíš na malých věcech, které mě finančně neohrožují. Nejsem vystresovaný, když nevyjdou, že pak budu muset do práce. V klidu si tvořím, co mě baví.“



Nezvažoval jste věnovat se hokeji třeba jako trenér, manažer nebo skaut?

„Jasně, ale po mém konci jsem se kolem něj nechtěl motat. Akorát mi to připomínalo věc, kterou miluji, ale nemůžu ji dělat. Proto jsem nic neřešil a zatím se k tomu ani nechystám.“



Během kariéry jste se finančně zajistil?

„Měl jsem štěstí, že jsem se hokejem zabezpečil. Ale nesmím být hloupý a s penězi neriskovat.“



Takže se vyhnout špatným investicím…

„Přesně, motá se kolem nás spousta lidí, kteří nabízejí věci, jež jsou podle nich ty nejlepší. Hlavně se nechytnout na hlouposti a všechno bude v pohodě.“



Láká vás už rodinný život?

„Já nad tím nepřemýšlím. Když to přijde, tak to přijde. Zatím jsem nenašel tu pravou, s níž bych rodinu založil. Na druhou stranu neříkám, že chci bez rodiny zůstat do konce života.“