Miliardář z NFL čeká miminko s krásnou Českou: Těším se a zároveň bojím!

Úspěšní sportovci se poznali během studií na Stanfordu, kde byla Pechancová kapitánkou gymnastického družstva a Luck hvězdou týmu amerického fotbalu. Oba tam také před sedmi lety završili studium architektury. V březnu letošního roku se vzali a teď ohlásili další šťastnou novinu.

"Je ta ta nejvíc potěšující, ale zároveň nejstrašidelnější myšlenka. Každý den je to reálnější," řekl Luck televizi WTHR poté, co oznámil, že jeho partnerka je těhotná. "Doufám, že ze mě bude dobrý táta. Znám dost lidí, za kterými můžu zajít pro radu," dodal hráč, který v sezoně 2016 podepsal smlouvu na šest let za 140 milionů dolarů (přes 3 miliardy korun). Ta z něj udělala nejlípe placeného hráče NFL.

Nastávající maminka Nicole teď, podle jejího profilu na síti LinkedIn, pracuje jako producentka pro velké televize NBC a ESPN, a vede vlastní neziskovou organizaci Nest. Jak Luck popsal, právě Nicole byla díky jejímu sportovnímu zázemí klíčem k tomu, že se dokázal úspěšně vrátit po těžkém zranění, které jej vyřadilo na celou sezonu 2017.

"Nedostal bych se z toho, nebýt Nicol," přiznal. "Nejde jen o to, že dělala vše pro to, aby mi pomohla. Je drsná, ví, jak náročný je trénink, jaké to je cítit bolest a tvrdě pracovat. Dva měsíce, které jsme strávili na rehabilitaci v Holandsku, bych nezvládl nebýt jí."