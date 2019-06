Jílek ve Spartě dostal zálohu snů. Třeba najde společnou řeč i s Kangou | iSport.cz

Jílek se totiž nijak netají tím, že má rád hráče, kteří zvládají přepínat z útoku do obrany, jsou kreativní a navíc fyzicky dobře vybavení. Takových se mu v kabině sejde hned několik. Zadaná kritéria dokonale splňuje Michal Trávník, nejčerstvější letní posila Pražanů.

O pětadvacetiletém polaři sparťanský trenér už v minulosti mluvil v superlativech, navíc ho důvěrně zná ze společného působení u reprezentační jednadvacítky. Trávník ale není jediným záložníkem Sparty, kterého můžeme napasovat do výše zmíněné šablony. Přísné parametry totiž splňují rovněž Martin Hašek a Michal Sáček. Oba jsou mladí, mají před sebou nejlepší roky a snoubí v sobě obrovský potenciál.

Už tohle trio dává vodítko, že Sparta může být v nadcházejícím ročníku ve středu pole extrémně silná. Navíc by se nemělo zapomínat na to, že v klubu figuruje i Bořek Dočkal. Až se vrátí do akce po operaci achilovky, údernost rudých ještě vyletí vzhůru.

A kdo ví, třeba Jílek najde společnou řeč i s excentrickým Guélorem Kangou, dalším chlapíkem, kterému tvořivost a ofenzivní rejdy nejsou cizí. V takovém případě by šel ze záložní linie Sparty opravdu strach.