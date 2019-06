Benefice v lihu! Fenin chystá rozlučku už několik let. Stihne ji?

Zdánlivě veselý rozhovor o Martinově plánovaném benefičním mači, který s ním minulý týden natočil herec Jakub Kohák, má klasickou hospodskou kulisu a Fenin odpovídá škobrtavým hlasem.

„Hele, Martínku, ta benefice, cos připravoval čtyři roky...“ začíná Kohák. „Od roku 2011,“ opravuje ho vysmátý Fenin. „Ta se koná, nebo ne? Já bych měl totiž v neděli volno.“

„Není to jistý. Vypadá to, že to nedopadne,“ reaguje předčasný fotbalový důchodce. Načež Kohák shrnuje fakta: „Vypadá to, že Martinovo čtyřleté úsilí je celé v žumpě. A druhá zpráva je, že mám volnou neděli. Snad ještě něco uděláš, Martine.“

A to zase jo, Fenin vidí svět možná trochu rozmazaně, ale pořád růžově. „Do čtyřiceti to stihnu. Je mi třicet dva,“ povídal. Tak na zdraví, Martine!

Video k článku Co je s Feninem? V televizním pořadu nebyl ve formě