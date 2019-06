Zlatá hokejka: Rozjetá Písařovicová svlékala Hronka. Hertl nechápal!

Když Daniela prostřednictvím hostesky předala devátému nejlepšímu hokejistovi Česka Davidu Rittichovi z Calgary Flames krabičku s lečem, poněvadž to je přece jeho nejoblíbenější jídlo, jeden by čekal, že to nejhorší má za sebou.

Chyba lávky. Pohádka komentátora Jiřího Hölzela o Dominiku Kubalíkovi, příběh Ondřeje Zamazala o halifaxském »opilci« Jakubu Voráčkovi i vzpomínka reportérky Dariny Vymětalíkové právě na gólmana Ritticha strčily i lečo do kapsy.

A tak jediným světlým momentem večírku bylo, když nejlepší obránce nedávno skončeného mistrovství světa Filip Hronek přistoupil na výzvu Písařovicové, která se musela za každou cenu přesvědčit, zda má bek na hrudi stejná tetování jako jeho oblíbenec a bojovník MMA Conor McGregor, za něhož se přestrojil vloni při Helloweenu.

„Já pracuju ve zpravodajství, tam si věci ověřujeme,“ vyzývala Daniela respondenta. Rozjařený zadák Detroitu se nenechal dvakrát přemlouvat a už rozepínal sako. „Můžeme,“ chechtal se směrem k moderátorce. „Jakože já vás mám svlíkat?“ zdráhala se naoko loňská hvězda taneční soutěže Star Dance. „Samozřejmě, když na tom trváte,“ flirtoval Hronek, jenž do sálu přišel s partnerkou Dominikou.

Filip Hronek si na pódiu zaflirtoval s moderátorkou Danielou Písařovicovou







Jindy nemluvný obránce na pódiu doslova roztál. „Kde mám začít,“ vyzvídala Písařovicová. „Já myslím, že nějaké zkušenosti určitě máte,“ rozesmál Hronek zaplněný sál. To už nervózní Daniela cvičila s knoflíčky u jeho košile. „Ještě druhej,“ trvala na svém. „Klidně i třetí,“ mrkal Hronek před odchodem z jeviště.

Na to se koneckonců ještě jednou vrátil. To aby před kamerami odsvědčil »sňatek« v anketě druhého Tomáše Hertla s partnerkou Anetou, které »oddával« komentátor Michal Dusík. „Vážení pozůstalí,“ začal svatební řeč jakoby vtipně.

Útočník San Jose se snoubenkou sice přešli celou scénku s grácií. Po vyhlášení ale bývalý slávista přiznal: „Tak tohle jsem vůbec nečekal. Nevím, co si o tom mám myslet. A přítelkyně, ta už vůbec nečekala, že půjde na pódium,“ prozradil střelec, jehož opravdový obřad čeká již 6. července. Nečekaná generálka mu dvakrát nešmakovala.

Své si u mikrofonu užil i třetí Jakub Voráček, který Písačovicové vysvětloval, proč se vloni při Zlaté hokejce nepochlubil, že »zadělává« na syna Matěje. „V červnu jsme nic nechystali, to až v srpnu,“ připomněl s úsměvem. Následovala hloupá otázka konferenciérky: „Jak to chystání probíhalo?“ To už reprezentační kapitán nevydržel. „Vy jste nějaká rozjetá,“ dobíral si jindy váženou Danielu »Voras«, který k třetímu triumfu v prestižní anketě za sebou na dálku pogratuloval Davidu Pastrňákovi…

