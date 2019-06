Pastrňák už ví, co je tlak. Finále ho posílí a konkurenci může dál válcovat | iSport.cz

Zaslouženě? Ano. Bezesporu. Tentokrát ho proháněl univerzální válečník ze San Jose. Tomáš Hertl v sobě probudil i instinkt střeleckého zabijáka, ofenzivní um umí skvěle kloubit s tím defenzivním. Jakmile jde do tuhého, povel kouče je jasný: Číslo 48 na plac!

Kdekdo může namítnout, že právě díky téhle univerzálnosti by měl mít v anketě navrch nad „Pastou“, vyloženým střelcem. Ovšem pokud by tohle mělo být hlavní kritérium, těžko by třeba takový Jágr mohl za sošku děkovat dvanáctkrát. Pastrňákova čísla v NHL budí respekt. Nejenom v sezoně (81 bodů v 66 zápasech – 38+43), ale i celkově: 320 utkání, 284 bodů (132+135).

Zadejte si na YouTube jeho jméno a bavte se. To jsou akce! Pastrňák je svůj. Kluk, který má soutěživost zakódovanou v genech. V jakýchkoliv sportech. Když s ním trávíte víc času, těžko se ubráníte nabídce: Pojď, vsadíme se! Osudový parťák David Krejčí v Bostonu by mohl vyprávět. Jakmile je čas, jdou mydlit ping-pong nebo další sporty. Je to sportovní všeuměl, který nevydrží chvíli v klidu.

Fanoušky si získal i tím, že kdykoliv to bylo možné, reprezentoval. I v době, kdy v NHL neměl smlouvu. Také tohle se musí ocenit. Je zábavný, vtipný, bezprostřední. I když je pravda, že během sezony by se českým příznivcům mohl více otevřít.

Pastrňák příšerně nesnáší porážky. Zažil jsem ho na dvou šampionátech, kdy mužstvo vyhučelo ve čtvrtfinále. Viděl jsem ho i během sezony v NHL, když Bruins doma padnuli. Vždycky to byl stejný výraz. Prázdnota. A jasné poselství: Ne, tohle už nechci zažít!

Naposledy ve finále Stanley Cupu prožil to nejhorší, co může hokejistu potkat. Prohrál sedmý zápas. S odstupem připustil, že se mu obnovilo poranění palce. Necítil se svůj. Také řekl větu, která u ostatních může znít jako klišé. Ne tak u něj. Pasta, do té doby věčné bezstarostné dítě, které se hokejem baví, pronesl: „Dolehl na mě tlak.“

Mluvil o tom, že nebylo jednoduché se vyrovnat s očekáváním. S tím, co se psalo v médiích, že se na něj objevila i kritika. Protože ve finále proti St. Louis to nebyl už ten postrach, který sám dokáže vykouzlit věci otáčejících partii. Hrozně moc si chtěl sáhnout na Pohár. Místo toho koukal, jak se s nejslavnější sportovní trofejí laská soupeř. To tedy bylo něco pro něj… Tohle memento si v sobě ponese. Něco, co už nebude chtít zažít. Potřebuje nasát vítěznou DNA. V minulých letech nezažil vítězné konce ani s národním týmem.

I on vyzrál. V třiadvaceti letech se mění. Pořád na led bude chodit s tím, že se hokejem bude chtít hlavně bavit. Jinak by to nebyl on. Ale zodpovědnost na něj doléhá, což je přirozený proces. Mladík se proměňuje ve skutečného lídra. Ve sportu platí, že největší výhry se rodí z nejtěžších proher. O to víc teď bude chtít Pasta vyhrávat.

A to zdaleka nejenom ve Zlaté hokejce. I když i v ní může konkurenci válcovat dál. Už jeho současný hattrick je mimořádným počinem. Pastrňákovi patří zasloužený aplaus.

Tak zase za rok?