Kontroverzní boxerský šampion Tyson Fury je v Praze! Vzal s sebou i sexy manželku

To ona mu zachránila život. Boxerská hvězda posledních let Tyson Fury navštívil Prahu, aby českým fanouškům odvyprávěl svůj životní příběh, který by vydal na několik tlustých knih. Co byste na jejich stránkách našli? Zpověď o tvrdém dětství, slávě, bohatství, ale i myšlenkách na sebevraždu. Z děsivého osudu ho vysekala až manželka Paris.