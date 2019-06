Jágr poprvé po rozchodu s Kopřivovou na veřejnosti: Nečekaná slova od drsného bijce Vémoly

Všichni se zájmem hleděli na pódium, kde Fury názorně dokazoval, jakým bavičem je! Irský pořízek, který pochází z kočovné rodiny a ve svých nejlepších letech v ringu přejel i fenomenálního Ukrajince Vladimira Klička, má o čem povídat. Alkohol, sex, drogy, velké výhry i vychovávní pěti dětí. To je jeho život. Jako u hvězd rock'n'rollu!

Do noblesního holešovického klubu vyrazil Fury i s manželkou Paris, které to tradičně náramně slušelo. On měl na sobě originální oblek s miniaturami boxerských legend, který ho zdobil už na tiskové konferenci před jeho nedělním zápasem v Las Vegas, v němž vypráskal technickým k.o. Němce Schwarze.

Fury v Praze dokázal, jaký je sympaťák. Ještě před startem čtvrteční show se ochotně fotil s fanoušky, rozdal pár podpisů. Žádné hvězdné manýry! A ve stejném duchu pokračoval i v SaSaZu, kde nakonec došlo i na slova promotéra pořádající agentury VDN Promo Petra Větrovského, že drsňák s dobrým srdcem v Praze zazpívá. Přítomné roztancoval svojí verzí hitu písničkáře Dona McLeana »American Pie«, v němž mu dělal sbory moderátor večera Ondřej Novotný.

Jedním z vrcholů večera byl tzv. »stare down« hvězd česko-slovenské scény MMA Karlose Vémoly s Attilou Véghem, které na začátku listopadu čeká pod hlavičkou organizace OKTAGON MMA »Zápas století«. Dva vrstevníci si pod Furyho pečlivým dohledem dlouho upřeně hleděli do očí. Atmosféra byla v ten moment pořádně napjatá.

Fanoušci přítomní v sále, mezi nimiž kromě Jágra, který se stal hvězdou večera a každý se s ním chtěl fotit, nechyběli například amatérský boxer a profesionální zpěvák Rytmus, majitel fotbalové Příbrami Jaroslav Starka či podnikatel Ivo Rittig, se na závěr mohli zúčastnit dražby Furyho artefaktů. Boxerské rukavice se vydražily za 50 tisíc korun, zarámované trenky za 30 tisíc a podepsaný plakát vyšel dražitele na 25 tisíc.