Místo přípravy řádění s kráskami. Hvězda anglického klubu "utekla" do reality show!

Patří mezi největší klubové hvězdy. V dresu Poole Town odehrál Marvin Brook více než 300 zápasů. Nyní ale pořádně zaskočil jak vedení tak i fanoušky. Svůj klub „ohromil“ tím, že se namísto přípravy na novou sezonu, která startuje za pár dní, rozhodl zúčastnit reality show Love Island, kde by se měl objevit již tento pátek.

Brooks není jen ikonou Poole Town, ale zároveň patří mezi vyhledávané osobní trenéry. Jedním z jeho svěřenců je například Harry Redknapp, bývalý kouč Tottenhamu, Birminghamu či Queens Park Rangers a strýc bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda, jehož jméno je spojováno s postem nového trenéra Chelsea.

V klubu vzali účast své hvězdy v reality show s nadhledem. „Řekl jsem mu, ať jde do samostatné vily a musí být určitě vybrán do hlavní show. Doufám jen, že je to all inclisive, protože on nikdy nekupoval drink,“ uvedl Killick.

„Marvine, všichni ti přejeme hodně štěstí. Doufáme, že se brzy vrátíš, ale když bys náhodou vyhrál, neváhej vylepšit náš stadion,“ dodal.

Devětadvacetiletý fotbalista bude jedním z 12 nových účastníků soutěže, jejíž výherce získá 50 tisíc liber (1,4 milionu korun). Osobně doufá v románek s jednou ze stávajících účastnic vily v Casa Amor, jmenovitě s Anny Vakili či Lucií Donlan, ale zároveň ví, že mu ženy dokážou dost zamotat hlavu. „V minulosti jsem hodně pokukoval po dalších, ale to bylo tím, že jsem nikdy nebyl úplně šťastný,“ uvedl Brooks pro Bournemouth Echo.