Vémolova Lela promluvila o těhotenství! Proč ho tajila a jaký bude Karlos otec?

Ze sexbomby Lely bude brzy maminka na plný úvazek. A podle jejích nadšených slov to vypadá, že se nové role nemůže dočkat. „Těším se nejvíc na světě! Prožívám jedno z nejkrásnějších období, a to úplně nejkrásnější přijde, až se miminko narodí. Plnými doušky si to vychutnávám a moje priority se úplně změnily,“ sdělila před kamerou iSport TV.

Lela nechtěla říci, jak Karlosovi šťastnou novinu oznámila. Dodala ale, že český bojovník se na miminko samozřejmě těší, jako každý. „Je to takový boží dar,“ rozzářila se.

Pohlaví dítěte se známý pár dozví až za měsíc, i proto zatím neřešili jméno dítěte. Vědí jen, že pokud to bude chlapeček, o jméně rozhodne Karlos, pokud holčička, tak Lela.

Budu nejlepší máma!

Zatímco pro Lelu bude rodičovství úplně nová věc, Karlos už jednu rodinu založil, z předchozího partnerství má devítiletého syna. „Chová se k němu velmi dobře, když má čas být s ním, věnuje se mu úplně naplno. A chlapec ho miluje. Líbí se mi, jak se Karlos chová jako rodič,“ rozplývala se Lela, když hovořila o tom, jaký je "Terminátor" taťka.

A krásná Slovenka doufá, že se svému partnerovi v rodičovské roli vyrovná. „Rodina je pro mě to nejdůležitější, co může být. Myslím si, že budu dobrá matka, nejlepší! Chci být zodpovědná, přísná, prostě všechno, co má patřit k dobré výchově dítěte,“ sdělila.

Je to pro mě vším

První změny, kterými procházelo její tělo, nenesla Lela vůbec dobře. „Začátky byly kritické, nebylo mi dobře, nezvládala jsem to. I proto jsme nechtěli těhotenství zveřejnit, je to takové háklivé téma,“ vysvětlila. Ale teď už je prý její zdravotní stav v naprostém pořádku, i přes nějakou tu ranní nevolnost.

Slovenská kráska každopádně při každé zmínce o těhotenství září a hovoří o svém požehnaném stavu jako o nejlepší věci, která ji kdy potkala. „Kdybych dostala jakýkoli hmotný dárek, v životě by mi neudělal takovou radost jako to, že budu mít vlastní dítě, držet ho v náručí, vychovávat ho a milovat nejvíc na světě. Je to pro mě vším,“ uzavřela krásnými slovy celé povídání.

