První Čech na The Open: s brutální virózou jde krotit potvoru! Cíl? Žádný

Senzačním způsobem vyhrál na konci června amatérské mistrovství Evropy, čímž uchvátil pozvánku na poslední major sezony a fotografům pózoval s ikonickou žlutou vlajkou The Open. Filip Jakubčík se nesmazatelným inkoustem zapsal do historie českého golfu. Je prvním našincem, co si zahraje jeden z nejslavnějších turnajů planety, něco jako Wimbledon v tenise. Mimořádná chvíle přijde ve čtvrtek, v 9.36 středoevropského času na hřišti Royal Portrush poprvé udeří do míče a vydá se vstříc životnímu dobrodružství. „Neskutečné, úžasné,“ raduje se.

Jakubčík prožívá nejkrásnější dny kariéry. Od pondělí se na pobřeží severního Atlantiku připravuje na čtvrteční start, v úterý během tréninkového kola trefil na jamce číslo šest eso, čili míček dostal do vymezeného kulatého prostoru jedním úderem holí. Dokonalá rána Čecha logicky vzbudila vlnu zájmu, hvězdy typu Schefflera, nebo domácí superstar McIlroye, poprvé slyšeli jméno Filip Jakubčík.

Startovací čas Filipa Jakubčíka Čtvrtek: 9.36

Pátek: 14.37

S kým jde ve flightu: Thornbjörn Olesen (Dánsko, 8 vítězství na European Tour), Matthew Jordan (Anglie, dvakrát desátý na dvou předchozích The Open)

Aktuálně nejsledovanější golfista Česka je prototypem kliďase. „Hlava je rozhodující, švih je jen nástroj,“ vypálí posvátnou formuli osobní trenér Ondřej Trupl.

S Jakubčíkem spolupracuje od útlého dětství. Potkali se ve Zlíně, na devítijamkovém hřišti Lázně Kostelec, které znají jen opravdoví golfoví znalci. Hrával tam Jakubčíkův otec, u Trupla si vyřídil tzv. zelenou kartu, osvědčení o způsobilosti hrát golf. Později přivedl i malého synka, který už ve dvou letech mlátil do míčku speciálně upravenou plastovou holí.

Je klidný, není zpovykaný jako jiné děti

Společně trénovali, zlepšovali se. Když Filip odešel na střední školu do Ameriky, zůstali v úzkém kontaktu. „Díky komunikačním možnostem jde všechno snáz, jediný problém je časový posun,“ ušklíbne se Trupl, profitrenér v golfovém resortu Slavkov u Brna.

Na dálku, ale nesmírně efektivně, fungují už pět let. Výsledky se dostavily. „Je to jednoduché, Filip trénuje, hraje, všechno dělá poctivě. Je klidný, vyrovnaný, nekonfliktní. Vyrůstal v normálních podmínkách, je slušně vychovaný, není zpovykaný jako některé jiné děti,“ líčí Trupl.

Otec je restauratér, matka učí němčinu. Když se naskytla šance, mladý Filip odešel studovat za Atlantik. Nyní je na vysoké škole, na univerzitě v texaské Arizoně, končí třetí ročník.

„Musel odejít, protože v Americe se trénuje jinak. Nestojíte na rohožce jako u nás, učíte se hrát v jiných podmínkách, pod tlakem, v jiné konkurenci. Filip se musel přizpůsobit, vystoupit z komfortní zóny,“ vysvětluje trenér. „Turnajový setup je u nás těžký turismus. Na pomalých greenech a nízkých ´rafech´ se nic se nenaučíte. S nastavením hřiště v cizině to nemá mnoho společného.“

Nervozita? Spíš zdravý respekt

Jakubčík se na The Open v Portrushi potká se specifickým typem hřiště, tzv. linksem. Rány se hrají kratší, míče víc dobíhají, greeny jsou mimořádně zvlněné, soustředění narušuje silný vítr od Atlantiku. „Fík ale umí hrát všechno. Hodně na to dohlížím. Říkal mi, že Portrush je potvora těžká. Horší je, že má střevní problémy, chytil brutální virózu. Je vycucaný jako citron,“ popisuje Ondřej Trupl, specialista na švih a úderovou techniku.

Do Severního Irska neodcestoval, Jakubčíka bude po osmnáctijamkovém designovém skvostu doprovázet kouč z univerzity, odborník na mentální přípravu. „Nevím, jestli Filip bude nervózní, spíš bude mít zdravý respekt. Vždyť je to poprvé,“ líčí kouč.

Pokud by Jakubčík prošel ve hvězdném poli cutem, neboli se probojoval do víkendových kol, šlo by o fantastický úspěch. A taky splnění cíle? „Ne, ne. Naše spolupráce je od začátku založena na tom, že si cíle nedáváme. Proč? Abychom nebyli zklamaní, že jich třeba nedosáhneme. My máme radost z každého zlepšení, a to v jakémkoliv aspektu hry. Kolikrát se nás ptali, jaké cíle si dáváme do sezony. Nic, nula. Je to kravina. Když cíl kvantifikujete, akorát dětem zahnojíte hlavu. Tenhle způsob motivace nepěstujeme,“ vysvětluje Trupl osobitý přístup k trénování.

Důkazem, že jeho metody fungují, je úspěch dalšího svěřence – Štěpána Pláška. Teenager se podepsal po historickou výhru na ME do osmnácti let. Navíc získal pozvánku na prestižní klání Evropa vs. Anglie.

Největší favorité The Open

Rory McIlroy

Severní Irsko (36)

Světový žebříček: 2.

Domácí modla, která se narodila jen šedesát mil od magického hřiště Royal Portrush. Dubnovým vítězstvím na Masters dokončil kariérní grandslam, stal se nesmrtelným. Muž ze severoirského Holywoodu se zbavil tíživého tlaku a je znovu připravený vyhrávat. „Ano, jsem toho schopen,“ ubezpečil konkurenty.

Startovní čas (čtvrtek): 16.10 (Justin Thomas, Tommy Fleetwood)

Scottie Scheffler

USA (29)

Světový žebříček: 1.

Pozice světového čísla jedna nevěští pro The Open nic dobrého. Coby jednička rankingu naposledy vyhrál v roce 2006 Tiger Woods na hřišti v Liverpoolu. Scheffler je na vrcholu už 150 týdnů. Po operaci pravé ruky, kterou si poranil během přípravy vánoční večeře, je zpátky v solidní formě.

Startovní čas (čtvrtek): 11.09 (Morikawa, Lowry)

Justin Rose

Anglie (44)

Světový žebříček: 21.

I v postarším věku si drží více než slušnou výkonnost. Umí se připravit na největší turnaje, v Augustě na Masters byl s McIlroyem v play off. Olympijský vítěz z Ria byl na The Open dvakrát dělený druhý. Naposledy minulý rok. Pozor na něj, celým jménem Justin Peter Rose, pořád umí.

Startovní čas (čtvrtek): 15.48 (MacIntyre, DeChambeau)

Shane Lowry

Severní Irsko (38)

Světový žebříček: 18.

Obhájce titulu z Portrush z roku 2019. Kulihrášek mezi vymakanými golfisty před šesti lety opanoval The Open s obřím náskokem šesti ran a s monumentálním skóre patnácti úderů pod par. Od té doby si drží stabilní výkonnost, domácí prostředí z něj opět dělá velkého favorita.

Startovní čas (čtvrtek): 11.09 (Scheffler, Morikawa)

John Rahm

Španělsko (30)

Světový žebříček: 72.

Populární ´Rahmbo´ je tváří kontroverzní LIV Golf, soutěže štědře financovanou saúdskoarabským státním investičním fondem. Britský major ještě nikdy nevyhrál, před dvěma lety byl druhý. Hřiště v severním Irsku by mohlo vyhovovat jeho stylu hry.

Startovací čas (čtvrtek): 10.58 (Schauffele, Spaun)

