Barbora Strýcová a Petr Matějček vyrazili do centra Prahy. Nehnuli se od sebe ani na krok. • Blesk - Marek Pátek a David Kundrát

Barbora Strýcová přijímá gratulaci k postupu do osmifinále Wimbledonu od Kiki Bertensové • Reuters

Barbora Strýcová se raduje po svém postupu do osmifinále Wimbledonu • ČTK

Barbora Strýcová se zvedá poté, co v duelu s Kiki Bertensovou napálila do sítě • Reuters

První set prohrála 4:6, ve druhém Barbora Strýcová prohrávala 2:5, i tak dokázala zápas otočit a postoupit do čtvrtfinále • Reuters

Barbora Strýcová nevěří, že se jí povedlo poprvé v kariéře postoupit do semifinále grandslamu, ještě k tomu na slavném Wimbledonu • Reuters

Barbora Strýcová se ve Wimbledonu dočkala prvního postupu do semifinále grandslamu v kariéře • Reuters

Česká tenistka Barbora Strýcová krátce poté, co postoupila do semifinále Wimbledonu • ČTK

Euforie české tenistky Barbory Strýcové krátce poté, co vyhrála čtvrtfinále Wimbledonu • Reuters

Petr Matějček a Barbora Strýcová vyrazili do společnosti. • Blesk - Marek Pátek a David Kundrát

Aby nevychladla, zabalila se Strýcová do všeho, co měla při ruce... a fanoušci se bavili. • Repro BBC

Barbora Strýcová se drží sítě, do které vrazila v honbě za míčkem • ČTK

Barbora Strýcová zdraví fanoušky Wimbledonu po postupu do semifinále slavného tenisového grandslamu • Reuters

Je to jako námět pro film! Přiletěl podpořit svoji lásku a ta před jeho zraky uhrála životní výsledek. Senzační postup Barbory Strýcové (33) do semifinále Wimbledonu sledoval i její přítel a šéfredaktor módního magazínu Elle Petr Matějček, který přiletěl na místo činu divou Báru podpořit! Byl to pro ni dokonalý stimul!