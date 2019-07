Strýcová a Wimbledon: Příliš malá a slabá, teď sní o triumfu. Serenu dřív kritizovala | iSport.cz

„Tohle je šílené. Hlas se mi chvěje, nemůžu tomu uvěřit,“ zakrývala si Strýcová ústa zděšením v úterním odpoledni, zatímco domácí Britové si povzdechli nad koncem své Johanny Kontaové. Favoritky s větší silou a razantnějšími údery, jež měla Strýcovou vystřílet z trenek. „Jenže ona ji vyškolila kraťasy a na síti,“ pochechtával se spokojeně Jan Kodeš nad show své krajanky (7:6, 6:1).

Strýcová hraje pošestnácté wimbledonskou dvouhru, celkově třiapadesátý grandslam. A na stará kolena se prodrala k největšímu úspěchu. Tenistka, o níž se soudilo, že je příliš malá a slabá, než aby dokázala nadělat paseku v posledních kolech největších turnajů, stojí najednou dvě výhry od wimbledonského titulu. Úplné sci-fi.

Ve čtvrtek se vrátí na centrkurt pro víc. Proti ní se postaví zavalitá silačka, sedminásobná šampionka z All England Clubu Serena Williamsová, nejlepší tenistka dějin. S ní se Strýcová střetla třikrát, shodou okolností vždy na grandslamech. Zatím neuhrála ani set.

Ač půjde sedmatřicetiletá Serena W. do mače jako horoucí favoritka, Strýcovou jen tak nezlomí. Na takový okamžik čekala Plzeňačka, jež slaví úspěšné šichty v Londýně malým pivem, příliš dlouho. "Nemůžu se dočkat, až budu ve čtvrtek na kurtu," přiznala.

Strýcová se Sereny nebojí ani mimo kurt. Po loňském prohraném finále US Open s Naomi Ósakaovou, ve kterém si americká legenda stěžovala na hlavního sudího, chování tenisové ikony odsoudila.

"Serena se chová hrozně a ještě se cítí ublížená. Za to, jak rozhodčímu hnusně nadávala, ji mohli normálně diskvalifikovat. Pak do toho na tiskové konferenci zamotá sexismus, že jde rozhodčí proti ženám. To si vůbec nemyslím. Rozhodčí jsou podle mého féroví, ať tam stojí ženská nebo chlap. Tohle Serena nezvládla," prohlásila česká tenistka.

Teď může ukázat Sereně svou sílu a aktuální formu přímo na kurtu.