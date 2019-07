Co štve na Česku cyklistu Štybara? Plno lidí je tu zamračených a přinas*aných!

Zdravotní potíže už Zdeněk Štybar hodil za hlavu a po nedělním závodu odjel na pár dnů za rodinou do Antverp, aby učil jezdit na kole svého tříletého syna Lewise • Profimedia.cz

Procestoval svět, ale nejraději se vrací domů do České republiky a do Stříbra, kde žije. Cyklista Zdeněk Štybar si pochvaluje, že se máme dobře. Přesto jsou jeho krajané často naštvaní. A právě to Štybarovi vadí.