PŘÍMO Z LONDÝNA | Poprvé po sedmi letech se žádná česká tenistka ani tenista neprobojovali do čtvrtfinále Wimbledonu. Poslední zástupkyně Linda Nosková podlehla ve 4. kole po urputné bitvě Američance Amandě Anisimovové 2:6, 7:5, 4:6 a je vyřazena stejně jako jedenáct dalších jejích krajanů a krajanek, kteří v All England Clubu zasáhli do hlavní soutěže dvouhry.

V sázce leželo mnoho. Byl to noční zápas o závěrečnou osmičku Wimbledonu, jehož vítězka měla být ve čtvrtfinále favoritkou proti světové padesátce Anastasii Pavljučenkovové, čtyřiatřicetileté Rusce.

První sadu rozhodl na pod zataženou střechou dvorce číslo 1 brzký brejk. Nosková zaváhala hned při prvním gamu na servisu, za 14 minut nabrala manko 0:3 a již ho nedokázala vymazat. Američanka trestala každé slabší podání české protivnice masivním returnem, hrála jistěji a účelněji.

Anisimovová nátlakovým stylem tenisu i životním příběhem připomíná o tři roky starší a zkušenější verzi Noskové. Už v sedmnácti se propracovala do semifinále Roland Garros, v říjnu téhož roku (2019) se vyhoupla až na 21. místo v žebříčku. To už však vstřebávala těžkou ránu osudu, koncem srpna totiž náhle ve věku 52 let zemřel na infarkt její otec a trenér Konstantin.

Další krize tenistky vyvrcholila na jaře 2023. „Mám potíže s vyhořením a duševním zdravím. Účastnit se turnajů se pro mě stalo nesnesitelné, ač jsem dělala, co jsem mohla, abych svůj stav překonala,“ napsala na Instagram a do konce sezony již nenastoupila. Dnes jí je třiadvacet a do Londýna přiletěla s nejvyšším žebříčkem kariéry – 12. místem. V únoru vyhrála tisícovkový turnaj v Dauhá, i na trávě se jí v posledních týdnech vedlo jak nikdy (bilance 9:2, finále Queens, čtvrtfinále Berlín).

V druhé sadě wimbledonského osmifinále udeřila jako první pomalu se zlepšující Nosková a výhodu brejku si držela až do desátého gamu, v němž měla sadu dopodávat. Nezvládla to, okamžitě však opět vzala Anisimovové podání a napodruhé už uspěla – 7:5. Po 84 minutách se začínalo od nuly.

Soudné dějství odstartovala lépe česká tenistka, která se ujala náskoku 3:1. V tuhé bitvě ale dokázala Američanka odpovědět a otočit na 3:4. Anismimovová se hecovala, ale také jí pochodovaly nervy. V osmém gamu dostala napomenutí za třísknutí raketou do trávy. Její vášeň a o něco agresivnější hra ale v koncovce nakonec rozhodly – za stavu 4:5 si Nosková v těžké chvíli nepodržela v utkání popáté podání a Američanka zvítězila 6:2, 5:7, 6:4.

Sabalenková i Alcaraz jdou dál

Španělský tenista Carlos Alcaraz si v osmifinále Wimbledonu poradil 6:7, 6:3, 6:4 a 6:4 s Andrejem Rubljovem z Ruska a stále může pomýšlet na třetí titul z londýnského grandslamu za sebou. Ve čtvrtfinále na trávě v All England Clubu je i světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska, která porazila 6:4 a 7:6 Elise Mertensovou z Belgie.

Alcaraz ztratil první set 5:7 v tie-breaku, pak ale postupně získával nad Rubljovem navrch. Druhý set světová dvojka rozhodla brejkem na 5:3 a také k zisku třetí i čtvrté sady stačilo vítězi pěti grandslamů sebrat soupeři jednou podání.

O místo v semifinále si dvaadvacetiletý Španěl zahraje s domácím Cameronem Norriem, který v osmifinále zvládl pětisetový duel s Nicolásem Jarrym z Chile. S britským soupeřem má Alcaraz bilanci 4:2, na trávě se však potkají poprvé.

Sabalenková v prvním setu promarnila náskok 4:1, ale za stavu 4:4 opět zabrala a ujala se vedení. Ve druhé sadě trojnásobná grandslamová vítězka ztrácela 1:3, ale dokázala srovnat, a i když do tie-breaku poté vstoupila ztrátou podání, uspěla v něm 7:4.

O postup do semifinále, kterým by vyrovnala své maximum na trávě v All England Clubu, si sedmadvacetiletá Sabalenková zahraje s Laurou Siegemundovou. Sedmatřicetiletá Němka v osmifinále porazila 6:3 a 6:2 Solanu Sierraovou z Argentiny a připravila ji o šanci stát se první náhradnicí, tzv. lucky loserem, který by na grandslamu došel do čtvrtfinále.

Potřetí za poslední čtyři roky je ve čtvrtfinále Wimbledonu světová pětka Taylor Fritz, kterému postup usnadnil zraněný Australan Jordan Thompson, jenž zápas vzdal za stavu 6:1 a 3:0 pro amerického favorita. Jeho soupeřem bude Rus Karen Chačanov, který vyřadil ve třech setech Poláka Kamila Majchrzaka.

Fritz si loni na domácím US Open poprvé zahrál finále grandslamu. Před Wimbledonem na trávě obhájil titul v Eastbourne a předtím ovládl i turnaj ve Stuttgartu. Formu prokazuje také v All England Clubu. Nad Thompsonem měl jasně navrch, než soupeř duel skrečoval, strávili na kurtu jen 41 minut.

Mezi poslední osmičkou je také Chačanovova krajanka Anastasia Pavljučenkovová. Ruská tenistka přehrála 7:6, 6:4 domácí Sonay Kartalovou a v prvním setu se hodně vztekala. Když měla jít do vedení 5:4, selhalo na turnaji poprvé využívané elektronické hlášení autů a rozhodčí nechal výměnu opakovat. Kartalová původně poslala míček jasně mimo hřiště, nakonec výměnu získala. Ne však celý zápas.

„Okradli jste mě o game,“ zlobila se Pavljučenkovová při hádce s rozhodčím. Nakonec sadu vydřela v tie-breaku. Čároví rozhodčí nejsou na travnatém grandslamu poprvé po 147 letech.

Postup Siniakové ve čtyřhře

Kateřina Siniaková postoupila ve Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. S Američankou Taylor Townsendovou dnes na londýnské trávě zdolaly americko-ruskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ljudmila Samsonovová 6:7, 6:1, 6:4. Obhájkyně titulu a nasazené jedničky otočily duel proti turnajovým patnáctkám po dvou hodinách a 14 minutách.

Devětadvacetiletá Siniaková usiluje o jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry a čtvrtý z Wimbledonu. V All England Clubu vyhrála patnáctý zápas v řadě, před dvěma lety zde nestartovala kvůli zranění Barbory Krejčíkové. S Townsendovou může uspět na turnajích „velké čtyřky“ potřetí. Vedle loňského triumfu ve Wimbledonu uspěly také letos na Australian Open.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Chačanov (17-Rus.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:2, 6:3, Fritz (5-USA) - Thompson (Austr.) 6:1, 3:0 skreč, Alcaraz (2-Šp.) - Rubljov (14-Rus.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Jarry (Chile) 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo: Arévalo, Pavič (1-Salv./Chorv.) - Nouza, Rikl (ČR) 7:5, 7:6 (15:13), Roger-Vasselin, Nys (10-Fr./Mon.) - Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) 3:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Pavljučenkovová (Rus.) - Kartalová (Brit.) 7:6 (7:3), 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Mertensová (24-Belg.) 6:4, 7:6 (7:4), Siegemundová (Něm.) - Sierraová (Arg.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová, Samsonovová (15-USA/Rus.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Smíšená čtyřhra:

2. kolo: Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - González, Mihalíková (Mex./SR) 7:6 (7:2), 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (9-ČR) - Korpanecová Daviesová (Brit.) 6:1, 6:3, A. Kovačková (12-ČR) - Lagaevová (Kan.) 6:4, 7:5.