Bývalý šéf Ferrari: Jak na tom je Schumacher? Náznaky nevěstí nic dobrého

Sedminásobný mistr světa v prosinci 2013 havaroval na lyžích a poškodil si mozek. »Schumi« se léčí v rodinném sídle a informace o jeho zdraví jsou přísně střežené. Jedním z mála vyvolených, kteří mají k Němci přístup, je Jean Todt (73).

Přátelství trpí

Nejnovější zprávy bývalého šéfa Ferrari a nynějšího prezidenta motoristické federace nejsou dobré. „Naše přátelství samozřejmě není takové, jaké bývalo. Teď už ani nemůžeme komunikovat tak, jako kdysi,“ řekl Todt.

O Schumachera se poctivě stará celá rodina v čele s manželkou Corinnou. „Mohu jen říci, že jeho rodina o něj pečuje dobře a Michael pokračuje v boji,“ dodal Todt, kterého se Schumacherem pojí dlouholetý blízký vztah.

Parťák měl pech

K Schumacherovi se nedostane jen tak někdo. Pokusil se o to například dlouholetý parťák z Ferrari Rubens Barichello, ale i on měl smůlu. „Zkoušel jsem to jednou, ale rodina odmítla. Řekli mi, že by to nic dobrého nepřineslo,“ přiznal někdejší kolega.