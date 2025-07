Měla to být jedna z těch nudnějších sprinterských etap. Nakonec ale byla napínavá doslova až do posledního kilometru díky Mathieu van der Poelovi. Ten se totiž hned po startu etapy pustil s kolegou Jonasem Rickaertem do úniku a k překvapení všech týmů největších rychlíků jim málem vykradl etapové vítězství. Nakonec ale přeci jen slavili sprinteři. Vyhrál Tim Merlier, Pavel Bittner vylepšil své dosavadní nejlepší umístění, když dojel čtvrtý. Špatnou zprávu dostal do sluchátka během etapy Tadej Pogačar. Joao Almeida, který sobotní etapu odjel se zlomeným žebrem, během té nedělní odstoupil.